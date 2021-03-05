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Весенний подарок от Радио JAZZ 89.1 FM

05.03.2021


Весенний подарок от Радио JAZZ 89.1 FM
Скоро Всемирный женский день, атмосфера романтики и нежности наполнила Московские улицы и эфир Радио JAZZ 89.1 FM. В честь этого радиостанция дарит слушателям подарок! Предназначен он не только для прекрасной половины человечества, презент коснётся души каждого!

В преддверии праздника 8 Марта в эфире Радио JAZZ 89.1 FM состоится презентация альбома Jazz Classic знаменитого саксофониста Олега Киреева.

Jazz Classic - это свежий взгляд, на нестареющую классику. Нестандартный и новый подход к вечным хитам, любимым многими поколениями.
Для многих альбом будет открытием, ведь он был создан в Белграде, при участии сербских музыкантов: на рояле Милос Паунович, на контрабасе Бранко Маркович, на ударных Урош Стаменкович и Олег Киреев на саксофоне.

Презентация пройдёт в эфире Радио JAZZ 89.1 FM в течении трех праздничных дней 6,7 и 8 марта.

Музыка, которая прозвучит, наполнит лёгкостью, нежностью и влюбленностью, ведь композиции, в большинстве своём, имеют любовную тематику. Если кто-то хотел приобщить своих близких к культуре Джаза, то сейчас для этого самое время!

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.


страна
Россия
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