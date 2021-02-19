Гибридный Szczecin Jazz

Джазовый фестиваль в польском городе Щецин станет первым в этом году европейским гибридным фестивалем. С 26 февраля по 4 марта музыканты будут выступать как перед живыми зрителями, так и перед публикой в Сети.



В программе фестиваля предусмотрены выступления французского ансамбля Belmondo Quintet, основанного еще в конце 80-х детища трубача Стефана и саксофониста Лионеля Бельмондо, играющего музыку в духе Колтрейна, последователей Сан Ра EABS с Паулиной Пшибыш, вокалистки Кристины Станько в сопровождении вибрафона и контрабаса с новой программой «Волны», познанько-щецинского квинтета Unleashed Cooperation, американского саксофониста Александра Битса и его квинтета с голландской трубачкой Эллистер ван дер Молен, еще одного американца, альт-саксофониста Логана Ричардсона, польского квартета трубача Ежи Малека, а также совместного проекта шведского трубача Андреса Бергкранца и щецинского саксофониста Сильвестра Островского Bergcrantz - Ostrowski Unit, а также программы музыки госпел от Анны Марии Мбайо.



В рамках фестиваля медиа-директор от Jazz in Europe, голландка Арьетта Ховинга будет вести сетевые репортажи и организовывать интервью с участниками фестиваля.



Леонид АУСКЕРН