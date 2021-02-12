Не стало Чика Кориа

9 февраля 2021 года в Тампа Бэй, Флорида от редкой формы рака скончался выдающийся джазовый музыкант, пианист и композитор Чик Кориа (Сhick Corea). Кориа лишб немного не дожил до своего восьмидесятилетия: Армандо Энтони Кориа родился 12 июня 1941 года в семье итальянских эмигрантов в Челси, Массачусетс. По большому счету, он был гениальным самоучкой: за ним числится лишь полугодичное пребывание в школе Джульярд. Такой путь в джаз сегодня редок. Но Чику вполне хватило этого, чтобы стать лауреатом 22 премий Грэмми и еще 2 Латинских Грэмми.



Один из самых известных и востребованных пианистов джаза за свою долгую карьеру перепробовал много разнообразных стилистик, включая хард боп и фри-джаз. Но, возможно, более всего его имя прогремело в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века, когда он играл в «электрических» группах Майлса Дэвиса, заложивших основу джаз-рока, а затем сам основал одну из самых знаменитых джаз-роковых групп Return To Forever. Позже у него было еще много разнообразных составов, как акустических, так и электрических, исполнявших самую разную музыку. Его дискография огромна, а самой известной его композицией, наверное, останется Spain. В записях Чика нередко принимала участие его супруга, вокалистка Гейл Моран. Маэстро был адептом Церкви Сайентологии и жертвовал ей немалые суммы.



И немного личного. Чик Кориа был одним из тех музыкантов, чья музыка привела меня когда-то к джазу. Я очень любил и люблю этого музыканта. Моя первая большая портретная статья о музыканте была посвящена именно ему и много лет назад под названием «Семь путешествий джазового Синдбада» была опубликована в журнале «Рабочая смена». Прощай, Синдбад, твои путешествия, в отличие от твоей музыки, завершены…



Леонид АУСКЕРН