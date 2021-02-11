«Джаз солнечных гор» в Царицыне

18 февраля в 21:00 в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне» состоится онлайн-трансляция концерта «Джаз солнечных гор». Мероприятие будет посвящено армянскому джазу — невероятно мелодичному и колоритному, любимому слушателями и признанному ценителями джазовой музыки. Организаторами концерта выступают Национальный фонд поддержки правообладателей и музей-заповедник «Царицыно» при содействии посольства Республики Армения в Российской Федерации. Почетный гость вечера — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян. Оригинальные аранжировки авторских композиций и национальных армянских мелодий представят участники ансамбля Seven EightBand — одного из лучших этно-коллективов России, победителя Russian World Music Awards. Прозвучат гитара и скрипка, бузуки, уд, кавал, перкуссия, саксофон, кларнет, шви, дудук, зурна, кларнет, арабская дарбука и другие инструменты. Онлайн-трансляция вечера будет вестись на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно», на страницах в Facebook и «ВКонтакте» информационного агентства «Музыкальный Клондайк», а также на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне» http://ambassadore.ru/