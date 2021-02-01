Фестиваль Ural Music Night объявляет о приеме заявок от музыкантов
01.02.2021
"Ночь музыки" состоится в Екатеринбурге 25 июня 2021 года. Оргкомитет в седьмой раз собирает заявки от музыкантов из любого города и из любой страны. Они принимаются с 1 февраля по 22 марта, вне зависимости от жанров и стилей. В 2020 году было подано более 1300 заявок.
В 2020 году одним из важных нововведений Ural Music Night стала возможность финансовой поддержки молодых музыкантов. В 2021 году система донатовпродолжит свою работу, и каждый зритель напрямую сможет перечислять средства коллективам через мобильное приложение или сайт фестиваля.
В качестве экспертов фестиваля в отборе заявок участвуют представители музыкальной индустрии Екатеринбурга и всей России: представители концертных площадок, организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры, продюсеры. Каждую заявку послушает как минимум 5 экспертов, которые будут оценивать музыкантов через личные кабинеты. Статус каждой поданной заявки участники смогут отслеживать в режиме онлайн.