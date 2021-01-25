"Вечерний джайв" на Радио JAZZ 89.1 FM

С понедельника, 25 января Радио JAZZ 89.1 FM запускает новую еженедельную авторскую программу «ВЕЧЕРНИЙ ДЖАЙВ». Гостями которой станут признанные звезды джазовой сцены и пока неизвестные, но невероятно талантливые молодые музыканты, продюсеры, организаторы фестивалей и директора концертных площадок. Они расскажут

о самых громких премьерах и обо всех новых трендах в мире джаза.



Ведущая программы «ВЕЧЕРНИЙ ДЖАЙВ», джазовая певица Мариам Мерабова, расскажет о самых свежих музыкальных релизах и познакомит слушателей с авторской музыкой современных джазовых и около-джазовых композиторов.



Программа будет выходить в эфир по понедельникам в 21.00 на Радио JAZZ 89.1 FM