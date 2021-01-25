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"Вечерний джайв" на Радио JAZZ 89.1 FM

25.01.2021


Вечерний джайв на Радио JAZZ 89.1 FM
С понедельника, 25 января Радио JAZZ 89.1 FM запускает новую еженедельную авторскую программу «ВЕЧЕРНИЙ ДЖАЙВ». Гостями которой станут признанные звезды джазовой сцены и пока неизвестные, но невероятно талантливые молодые музыканты, продюсеры, организаторы фестивалей и директора концертных площадок. Они расскажут
о самых громких премьерах и обо всех новых трендах в мире джаза.

Ведущая программы «ВЕЧЕРНИЙ ДЖАЙВ», джазовая певица Мариам Мерабова, расскажет о самых свежих музыкальных релизах и познакомит слушателей с авторской музыкой современных джазовых и около-джазовых композиторов.

Программа будет выходить в эфир по понедельникам в 21.00 на Радио JAZZ 89.1 FM


страна
Россия
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