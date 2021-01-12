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Ушел Ховард Джонсон

12.01.2021


Ушел Ховард Джонсон
Туба – не самый распространенный инструмент в джазе. И никто не умел играть на нем лучше Ховарда Джонсона (Howard Johnson). 11 января 2021 года в Нью-Йорке после продолжительной болезни этот музыкант умер в возрасте 79 лет. Его искусство навсегда останется образцом для других тубистов. Джонсон, играя на тубе, умел забраться в такие высоты, которые не подвластны даже тромбону и являются «территорией» трубачей. Как-то, играя с Би Би Кингом, он оказался в тот вечер одной компании с Джими Хендриксом, который был просто поражен его искусством.

Более 50 лет Ховард Джонсон был важной частью ньб-йоркской сцены, причем не только джазовой. В джазе он играл с Чарли Мингусом, Гилом Эвансом, Карлой Блей, Диззи Гиллеспи, Чарли Хэйденом, Чиком Кориа и многими другими звездами. Он записывался с Гато Барбиери, МакКой Тайнером, Мадди Уотерсом, Фредди Хаббардом. Он аккомпанировал таким разным вокалистам, как Рэй Чарльз, Марвин Гей, Элла Фитцджеральд, Йоко Оно и Элберт Кинг. Вне рамок джаза он играл с Джоном Ленноном, Полом Саймоном, Тадж Махалом, Левоном Хелмом.Джонсон был среди первых участников популярнейшего в Америке шоу и играл в Saturday Night Live band, что принесло ему популярность, редкую для джазового исполнителя.

В интервью для джазового журнала Hot House в 2019 году Джонсон говорил: «Туба может быть подобна раскатам грома, это очень разносторонний инструмент. Люди не считают его нежным. Но я никогда не думал, что есть что-то, чего нельзя сыграть на тубе, и я очень доволен тем, что я могу с ней сделать». При этом Джонсон был мультиинструменталистом, он играл и на баритон-саксофоне, и на бас-кларнете, и на флюгельгорне, но подлинным титаном и новатором он был именно на тубе.

Последним альбомом Ховарда Джонсона стал записанный в 2017 году его ансамблем тубистов Gravity альбом Testimony. Я рад, что мне довелось его услышать и рецензировать. Этот материал можно найти на нашем сайте.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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