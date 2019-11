Бен Джонс и Шарлотта Хатерли «Многогранный музыкант. Комплексный подход к успешной карьере»

За последние 20 лет в музыкальной индустрии произошли серьезные метаморфозы. Рынок необратимо изменился, и музыканты должны владеть совершенно новым набором навыков. В ходе лекции Бен Джонс и Шарлотта Хатерли расскажут о необходимых качествах, которыми должны обладать музыканты и артисты будущего, чтобы не просто выжить, но и процветать. Среди тем лекции: маркетинг и продвижение, деловые навыки, предприимчивость, социальные сети и профессиональные контакты, психическое здоровье и стрессоустойчивость, гастроли и концерты, креативность и аутентичность. Мероприятие является частью программы Года музыки Великобритании и России 2019, который проводится Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.



О преподавателях



Бен Джонс



Бен Джонс — профессиональный басист. Бен работал со многими музыкантами и артистами, среди которых Дж. Дж. Джонсон (Джон Майер, Tedeschi Trucks Band), Apache Indian ("Boomshakalak" fame), Майк Пэкер (Майкл Болтон) и Ace (Skunk Anansie). Бен сотрудничал с различными продюсерами, такими как Джошуа Блэр (Марк Ронсон, Дюран Дюран), Пол Касл (Иэн Дьюри и The Blockheads), Аджай Свристава (Phizzical Productions, Haaithi Productions, Jamiroquai), Ричард Флэк (Робби Уильямс) и Брюс Хьюз (Satellite Studios, Джейсон Мраз). Также играл с Odyssey and Yellowire на фестивалях SXSW, Reading и Leeds, Rock Am Ring, Hard Rock Calling и Hyde Park. Работает по всей Европе с развлекательными проектами, такими как O2, Deutche Bank и Capital FM, с трио Revelry, а также управляет собственной компанией Live & Gigging Events и исполняет обязанности музыкального руководителя для различных артистов.



Шарлотта Хатерли



Шарлотта Хатерли — композитор, солистка и гитаристка, приобрела известность как участница альтернативной рок-группы Ash. После ухода из Ash в 2006 году записывалась и активно выступала с Брайаном Ферри, Bat For Lashes, KT Tunstall, Birdy и Nakhane. Шарлотта в соавторстве с режиссером Гэвином Ротери, записала саундтрек для его короткометражного фильма «Последний человек» (The Last Man). Также написала музыку к пьесе Стеллы Фейли «This May Hurt A Bit» в постановке Макса Стаффорда-Кларка и сотрудничала с Европейским космическим агентством в разработке визуального контента и на мероприятиях.



О Московской школе музыки



Московская школа музыки вдохновляет и обучает молодые таланты, помогая им начать успешную карьеру в музыкальной индустрии в качестве продюсеров, сольных исполнителей, звукорежиссеров, менеджеров, саунд-художников и саунд-дизайнеров. Московская школа музыки вместе с Британской высшей школой искусства и дизайна, Московской школой кино, Школой Scream и Московской архитектурной школой МАРТ образуют «Универсальный университет» — консорциум независимых учебных заведений, предлагающих высококачественное образование в творческих профессиях.



Образовательная программа включает в себя три курса непрерывного профессионального развития по следующим специальностям: создание музыки, написание песен и исполнение музыки, музыкальный бизнес. Эти курсы рассчитаны на два года и охватывают весь спектр дисциплин, необходимых для современного профессионала музыкальной индустрии. Каждый курс разрабатывается совместно с руководителем программы — музыкантом или специалистом в музыкальной индустрии. О Selector Pro Selector PRO проходит по всему миру и знакомит профессионалов в сфере музыки с британскими экспертами, которые проводят тренинги, делятся своим опытом и обсуждают локальные и глобальные темы, влияющие на современную музыкальную индустрию.



На протяжении многих лет программа разрабатывалась с учетом конкретных потребностей музыкальной индустрии в ряде стран от Индии до Армении. В Россию проект пришел в 2016 году, под эгидой Британского совета в России; с 2019 года программа осуществляется Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве. Последняя итерация программы призвана создать связи между британской и российской индустриями, обеспечить обучение и поддержку для российских музыкантов, менеджеров и журналистов, а также помочь поделится профессиональным опытом и продемонстрировать новые таланты из Великобритании. Selector PRO получил свое название от радиопередачи Британского Совета «Селектор», которую еженедельно слушают 4 миллиона слушателей из более 35 стран. О ICMP Институт современного музыкального исполнительства ICMP занимается разработкой и проведением инновационных курсов для студентов по классам гитары, баса, ударных, вокала, также предлагает образовательные программы по написанию песен, музыкальному бизнесу и музыкальному продюсированию уже более трех десятилетий — дольше, чем любая другая британская школа. Достоинства ICMP: успешные выпускники, отраслевые связи и сотрудничество, эксклюзивные отраслевые партнерства, мастер-классы, вдохновляющая учебная среда, опытные и профессиональные преподаватели.



Дата и время: 25 ноября, 19:30 – 21:00

Место: Moscow Music School, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 9, 4 этаж