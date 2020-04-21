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Ушел Ли Кониц

21.04.2020


Ушел Ли Кониц
Он прожил долгую жизнь. Возможно, мог прожить и дольше, но… 15 апреля 2020 года в нью-йоркской больнице Ленокс Хилл в возрасте 92 лет Ли Кониц умер от пневмонии, вызванной вирусом COVID-19. В истории джаза его имя останется навсегда.

Ли Кониц (Leon Konitz ) родился в Чикаго 13 октября 1927 года. Его родителями были еврейские эмигранты из Европы – отец из Австрии, мать из белорусского города Пинск. Ли начинал играть на кларнете, потом перешел на саксофон. Его основным инструментом стал альт-саксофон. Профессиональную карьеру Кониц начал в 1945 году, а к концу десятилетия уже стал одним из основоположников кул-джаза. Ему посчастливилось участвовать в 1948-50 годах в знамнитых записях Майлса Дэвиса с Гилом Эвансом, кроме того, одним из его учителей был Ленни Тристано. Кониц смог выработать свой индивидуальный стиль игры, не попав, как многие в те годы, под влияние Чарли Паркера. Среди тех, чей стиль сложился под его влиянием, были Пол Дезмонд и Арт Пеппер. Позже Ли Кониц выступал с оркестром Стена Кентона и принимал участие в записи знаменитого альбома New Concepts of Artistry in Rhythm. Он играл с Чарли Маллигеном, Зутом Симсом, Дэйвом Брубеком, много гастролировал и много записывался. Всего на его счету более 150 альбомов.

Уже в весьма солидном возрасте Кониц, к удивлению многих, увлекся авангардными экспериментами и записал целый ряд работ во фри-джазовой стилистике. Активно участвовал он в джазовой жизни и в ХХI веке, играл и записывался с представителями более молодых джазовых поколений – Хэйденом, Мотианом, Мельдоу, Фризеллом, Пикоком. Лишь в самые последние годы жизни ветеран и легенда джаза, Ли Кониц отошел от своей любимой музыки, которой он отдал всю жизнь.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кул
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