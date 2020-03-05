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Классика энерджи - Разрушая стереотипы

05.03.2020


Классика энерджи - Разрушая стереотипы
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет

18 марта 2020

Московский международный Дом музыки
Светлановский зал

Классика энерджи. Разрушая стереотипы

классические хиты всех времен в различных стилях и жанрах:
джаз, рок, латино, диско, рок-н-ролл, электронная музыка

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"
Дирижер: Роберто Молинелли (Италия)

Начало в 19:00

«Времена года» Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, «Танец Феи Драже» Чайковского, «Кармина Бурана» Орфа, «В пещере горного короля» Грига, «Половецкие пляски» Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди, Шопена в новом, неожиданном, оригинальном звучании! «Осовременивание» классических произведений добавляет в них новые краски, неожиданные грани, интересные оттенки.

Вас захватит чудесная атмосфера классической музыки, роскошное звучание большого симфонического оркестра и стихия современных ритмов и стилей!

Классические произведения бессмертны, но путешествуя сквозь века, «вписываясь» в современную культуру, они обретают новую, насыщенную яркими красками жизнь. Меняются времена, меняются люди, меняется и искусство. Благодаря новым стилям, новым инструментам, мы видим классику сквозь призму времени, и хорошо известные сочинения прошлого начинают звучать свежо и оригинально.


страна
Россия
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