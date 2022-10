Ушел последний из могикан

28 октября 2022 года, глубоким стариком, в возрасте 87 лет, ушел из жизни в своем доме в Несбите, Миссисиппи последний из великих королей рок-н-ролла – Джерри Ли Льюис (Jerry Lee Lewis). Его имя всегда будет по праву стоять рядом с именами Билла Хэйли, Чака Берри, Элвиса Пресли, Литтл Ричарда, Фэтса Домино и Бадди Холли.

Пианист, певец и композитор Джерри Ли Льюис родился в небогатой семье в Луизиане 29.11.1935 года. Как музыкант он начинал в Мемфисе в 1956 году, где его заметил Сэм Филипс и решил, что Джерри – подходящая кандидатура на нового Пресли. Но новым Пресли он не стал, он сделал знаменитым собственное имя – особенно благодаря таким хитам, как Whole Lotta Shakin' Goin' On, Great Balls of Fire или High School Confidential. Льюиса отличало чрезвычайно темпераментное поведение на сцене – да и вне ее: он чуть не погубил свою карьеру, женившись в 1958 году на 13-летней двоюродной племяннице. Выступал он много и долго, даже в новом веке, будучи уже иконой рок-н-ролла. В 1986 году Джерри Ли Льюис стал одним из первых десяти членов Зала Славы рок-н-ролла.

Леонид АУСКЕРН