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Потери – 2020

30.12.2020


Потери – 2020
Уходящий год собрал особенно богатый урожай смертей из-за пандемии коронавируса. Не стали исключением и музыканты. Давайте вспомним тех, кого мы потеряли в 2020-м – и это только в близких нашему сайту направлениях. Да упокоятся они с миром, да пребудет с нами их музыка…

Лоррейн Чендлер (Эрмастина Льюис, 29.4.1946-2.1.2020) – американская певица в сфере соул-музыки

Вольфганг Даунер (30-12.1935 – 10.1.2020) – немецкий джазовый пианист

Джимми Хит (Литтд Ьерд, Джеймс Эдвард Хит, 25.10.1926 – 17.1.2020) – американский джазовый саксофонист, композитор и бэнд-лидер

Лайл Мэйс (Лайл Дэвид Мэйс, 27.11.1953 – 10.2.2020) – американский джазовый пианист и композитор, известе работами с Пэтом Мэтини

Джозеф Шабалала (28.8.1940 – 11.2.2020) – южноафриканский певец и бэнд-лидер, основатель группы Ladysmith Black Mambazo.[



Йон Кристенсен (Йон Ивар Кристенсен, 20.3.1943 – 18.2.2020) – норвежский джазовый ударник, участник многих хаписей для ЕСМ

МакКой Тайнер (Альфред МакКой Тайнер, 11.12.1938 - 6.3.2020) – американский джазовый пианист, один из виднейших мастеров, работал с Колтрейном и самостоятельно. Пятикратный лауреат Грэмми

Майк Лонго (Майкл Джозеф Лонго, 19.3.1937 – 22.3.2020) – американский джазовый пианист и композитор

Ману Дибанго (Эммануэль Джоке Ману Дибанго, 12.12.1933 – 24.3.2020) – камерунский саксофонист и вибрафонист, сочетал джаз, фанк и народную музыку.

Кшиштоф Пендерецкий (Кшиштоф Эугениуш Пендерецкий, 23.11.1933 – 29.03.2020) – выдающийся польский композитор в сфере академической музыки

Уоллес Роуни (25.5.1960 – 31.3.2020) – известный американский джазовый трубач и композитор

Эллис Марсалис-мл (Эллис Луис Марсалис-мл, 14.11.1934 – 1.4.2020) – американский джазовый пианист и педагог из Нового Орлеана, отец музыкантов «семьи Марсалис»

Баки Пиццарелли (Джон Пол Баки Пиццарелли, 9.1.1926 – 1.4.2020) – известный американский джазовый гитарист традиционного стиля

Биг Джордж Брок (Джордж Брок, 16.5.1932 – 10.4.2020) – американский блюзмен-гармошечник стиля Дельты

Лю Дехай (13.8.1937 – 11.4.2020) – выдающийся китайский исполнитель на традиционном инструменте пипа

Рио Кавасаки (25.2.1947 – 13.4.2020) – японский гитарист стиля фьюжн

Мораэш Морейра (Антонио Карлуш Морейра Пиреш, 5.7.1947 - 13.4.2020) - бразильский гитарист и певец

Хенри Граймс (3.11.1935 – 15.4.2020) – американский джазовый басист, исполнял фри-джаз

Ли Кониц (Леон Кониц, 13.10.1927 – 15.4.2020) – американский саксофонист, выдающийся мастер кул-джаза

Биг Эл Карсон (Элтон Биг Эл Карсон, 2.10.1953 – 28.4.2020) – американский блюзоый и джазовый вокалист из Нового Орлеана

Ричи Коул (29.2.1948 – 2.5.2020) – американский джазовый саксофонист, композитор и аранжировщик

Брайан Хоуи (Брайан Энтони Хоуи, 22.7.1953 – 6.5.2020) – английский рок-певец, работал с Bad Company и Тедом Нюджентом

Литтл Ричард (Ричард Уэйн Пенниман, 5.12.1932 – 9.5.2020) – американский певец, легендарный король рок-н-ролла

Лаки Питерсон (Джадж Кенетт Питерсон, 13.12.1964 – 17.5.2020) – известный американский певец и вокалист, исполнявший современный блюз

Джимми Кобб (Уилбур Джеймс Кобб, 20.1.1929 – 24.5.2020) – американский джазовый барабанщик, работал с Майлсом Дэвисом

Жак Деметр (Дмитрий Вышнеградский, 16.2.1924 – 24.6.2020) – французский историк блюзовой музыки, один из первых квропейских специалистов в этой сфере.

Питер Грин (Питер Аллен Гринбаум, 29.10.1946 – 25.7.2020) – видный британский блюз-рок-гитарист и певец, один из основателей Fleetwood Mac

Эва Демарчик (Эва Мария Демарчик,16.1.1941 – 14.8.2020) – польская фолк-певица

Гэри Пикок (12.5.1935 – 4.9.2020) – американский джазовый басист, близкий к фри-джазу

Хэролд Мэйберн (20.3.1936 – 17.9.2020) – американский джазовый пианист

Айра Салливан (1.5.1831 – 21.9.2020) – американский джазовый трубач

Эдди Ван Хален (26.1.1955 – 6.10.2020) – американский рок-гитарист голландского происхождения, основатель одноименной группы

Тошинори Кондо (15.12.1948 – 17.10.2020) – японский джазовый авангардный трубач

Спенсер Дэвис (Спенсер Дэвид Нельсон Дэвис, 17.7.1939 – 19.10.2020) – британский певец и гитарист, основатель Spencer Davies Group

Джозеф Моджо Морганфилд (14.4.1954 – 11.12.2020) – американский блюзовый певец, младший сын Мадди Уотерса

Джефф Клейтон (16.2.1955 – 17.12.2020) – американский джазовый саксофонист и флейтист

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
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