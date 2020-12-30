Потери – 2020

Уходящий год собрал особенно богатый урожай смертей из-за пандемии коронавируса. Не стали исключением и музыканты. Давайте вспомним тех, кого мы потеряли в 2020-м – и это только в близких нашему сайту направлениях. Да упокоятся они с миром, да пребудет с нами их музыка…
Лоррейн Чендлер (Эрмастина Льюис, 29.4.1946-2.1.2020) – американская певица в сфере соул-музыки
Вольфганг Даунер (30-12.1935 – 10.1.2020) – немецкий джазовый пианист
Джимми Хит (Литтд Ьерд, Джеймс Эдвард Хит, 25.10.1926 – 17.1.2020) – американский джазовый саксофонист, композитор и бэнд-лидер
Лайл Мэйс (Лайл Дэвид Мэйс, 27.11.1953 – 10.2.2020) – американский джазовый пианист и композитор, известе работами с Пэтом Мэтини
Джозеф Шабалала (28.8.1940 – 11.2.2020) – южноафриканский певец и бэнд-лидер, основатель группы Ladysmith Black Mambazo.[
Йон Кристенсен (Йон Ивар Кристенсен, 20.3.1943 – 18.2.2020) – норвежский джазовый ударник, участник многих хаписей для ЕСМ
МакКой Тайнер (Альфред МакКой Тайнер, 11.12.1938 - 6.3.2020) – американский джазовый пианист, один из виднейших мастеров, работал с Колтрейном и самостоятельно. Пятикратный лауреат Грэмми
Майк Лонго (Майкл Джозеф Лонго, 19.3.1937 – 22.3.2020) – американский джазовый пианист и композитор
Ману Дибанго (Эммануэль Джоке Ману Дибанго, 12.12.1933 – 24.3.2020) – камерунский саксофонист и вибрафонист, сочетал джаз, фанк и народную музыку.
Кшиштоф Пендерецкий (Кшиштоф Эугениуш Пендерецкий, 23.11.1933 – 29.03.2020) – выдающийся польский композитор в сфере академической музыки
Уоллес Роуни (25.5.1960 – 31.3.2020) – известный американский джазовый трубач и композитор
Эллис Марсалис-мл (Эллис Луис Марсалис-мл, 14.11.1934 – 1.4.2020) – американский джазовый пианист и педагог из Нового Орлеана, отец музыкантов «семьи Марсалис»
Баки Пиццарелли (Джон Пол Баки Пиццарелли, 9.1.1926 – 1.4.2020) – известный американский джазовый гитарист традиционного стиля
Биг Джордж Брок (Джордж Брок, 16.5.1932 – 10.4.2020) – американский блюзмен-гармошечник стиля Дельты
Лю Дехай (13.8.1937 – 11.4.2020) – выдающийся китайский исполнитель на традиционном инструменте пипа
Рио Кавасаки (25.2.1947 – 13.4.2020) – японский гитарист стиля фьюжн