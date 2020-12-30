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Потери – 2020







Лоррейн Чендлер (Эрмастина Льюис, 29.4.1946-2.1.2020) – американская певица в сфере соул-музыки



Вольфганг Даунер (30-12.1935 – 10.1.2020) – немецкий джазовый пианист



Джимми Хит (Литтд Ьерд, Джеймс Эдвард Хит, 25.10.1926 – 17.1.2020) – американский джазовый саксофонист, композитор и бэнд-лидер



Лайл Мэйс (Лайл Дэвид Мэйс, 27.11.1953 – 10.2.2020) – американский джазовый пианист и композитор, известе работами с Пэтом Мэтини



Джозеф Шабалала (28.8.1940 – 11.2.2020) – южноафриканский певец и бэнд-лидер, основатель группы [







Йон Кристенсен (Йон Ивар Кристенсен, 20.3.1943 – 18.2.2020) – норвежский джазовый ударник, участник многих хаписей для ЕСМ



МакКой Тайнер (Альфред МакКой Тайнер, 11.12.1938 - 6.3.2020) – американский джазовый пианист, один из виднейших мастеров, работал с Колтрейном и самостоятельно. Пятикратный лауреат Грэмми



Майк Лонго (Майкл Джозеф Лонго, 19.3.1937 – 22.3.2020) – американский джазовый пианист и композитор



Ману Дибанго (Эммануэль Джоке Ману Дибанго, 12.12.1933 – 24.3.2020) – камерунский саксофонист и вибрафонист, сочетал джаз, фанк и народную музыку.



Кшиштоф Пендерецкий (Кшиштоф Эугениуш Пендерецкий, 23.11.1933 – 29.03.2020) – выдающийся польский композитор в сфере академической музыки



Уоллес Роуни (25.5.1960 – 31.3.2020) – известный американский джазовый трубач и композитор



Эллис Марсалис-мл (Эллис Луис Марсалис-мл, 14.11.1934 – 1.4.2020) – американский джазовый пианист и педагог из Нового Орлеана, отец музыкантов «семьи Марсалис»



Баки Пиццарелли (Джон Пол Баки Пиццарелли, 9.1.1926 – 1.4.2020) – известный американский джазовый гитарист традиционного стиля



Биг Джордж Брок (Джордж Брок, 16.5.1932 – 10.4.2020) – американский блюзмен-гармошечник стиля Дельты



Лю Дехай (13.8.1937 – 11.4.2020) – выдающийся китайский исполнитель на традиционном инструменте пипа



Рио Кавасаки (25.2.1947 – 13.4.2020) – японский гитарист стиля фьюжн



Мораэш Морейра (Антонио Карлуш Морейра Пиреш, 5.7.1947 - 13.4.2020) - бразильский гитарист и певец



Хенри Граймс (3.11.1935 – 15.4.2020) – американский джазовый басист, исполнял фри-джаз



Ли Кониц (Леон Кониц, 13.10.1927 – 15.4.2020) – американский саксофонист, выдающийся мастер кул-джаза



Биг Эл Карсон (Элтон Биг Эл Карсон, 2.10.1953 – 28.4.2020) – американский блюзоый и джазовый вокалист из Нового Орлеана



Ричи Коул (29.2.1948 – 2.5.2020) – американский джазовый саксофонист, композитор и аранжировщик



Брайан Хоуи (Брайан Энтони Хоуи, 22.7.1953 – 6.5.2020) – английский рок-певец, работал с Bad Company и Тедом Нюджентом



Литтл Ричард (Ричард Уэйн Пенниман, 5.12.1932 – 9.5.2020) – американский певец, легендарный король рок-н-ролла



Лаки Питерсон (Джадж Кенетт Питерсон, 13.12.1964 – 17.5.2020) – известный американский певец и вокалист, исполнявший современный блюз



Джимми Кобб (Уилбур Джеймс Кобб, 20.1.1929 – 24.5.2020) – американский джазовый барабанщик, работал с Майлсом Дэвисом



Жак Деметр (Дмитрий Вышнеградский, 16.2.1924 – 24.6.2020) – французский историк блюзовой музыки, один из первых квропейских специалистов в этой сфере.



Питер Грин (Питер Аллен Гринбаум, 29.10.1946 – 25.7.2020) – видный британский блюз-рок-гитарист и певец, один из основателей Fleetwood Mac



Эва Демарчик (Эва Мария Демарчик,16.1.1941 – 14.8.2020) – польская фолк-певица



Гэри Пикок (12.5.1935 – 4.9.2020) – американский джазовый басист, близкий к фри-джазу



Хэролд Мэйберн (20.3.1936 – 17.9.2020) – американский джазовый пианист



Айра Салливан (1.5.1831 – 21.9.2020) – американский джазовый трубач



Эдди Ван Хален (26.1.1955 – 6.10.2020) – американский рок-гитарист голландского происхождения, основатель одноименной группы



Тошинори Кондо (15.12.1948 – 17.10.2020) – японский джазовый авангардный трубач



Спенсер Дэвис (Спенсер Дэвид Нельсон Дэвис, 17.7.1939 – 19.10.2020) – британский певец и гитарист, основатель Spencer Davies Group



Джозеф Моджо Морганфилд (14.4.1954 – 11.12.2020) – американский блюзовый певец, младший сын Мадди Уотерса



Джефф Клейтон (16.2.1955 – 17.12.2020) – американский джазовый саксофонист и флейтист



Леонид АУСКЕРН Уходящий год собрал особенно богатый урожай смертей из-за пандемии коронавируса. Не стали исключением и музыканты. Давайте вспомним тех, кого мы потеряли в 2020-м – и это только в близких нашему сайту направлениях. Да упокоятся они с миром, да пребудет с нами их музыка…Лоррейн Чендлер (Эрмастина Льюис, 29.4.1946-2.1.2020) – американская певица в сфере соул-музыкиВольфганг Даунер (30-12.1935 – 10.1.2020) – немецкий джазовый пианистДжимми Хит (Литтд Ьерд, Джеймс Эдвард Хит, 25.10.1926 – 17.1.2020) – американский джазовый саксофонист, композитор и бэнд-лидерЛайл Мэйс (Лайл Дэвид Мэйс, 27.11.1953 – 10.2.2020) – американский джазовый пианист и композитор, известе работами с Пэтом МэтиниДжозеф Шабалала (28.8.1940 – 11.2.2020) – южноафриканский певец и бэнд-лидер, основатель группы Ladysmith Black Mambazo Йон Кристенсен (Йон Ивар Кристенсен, 20.3.1943 – 18.2.2020) – норвежский джазовый ударник, участник многих хаписей для ЕСММакКой Тайнер (Альфред МакКой Тайнер, 11.12.1938 - 6.3.2020) – американский джазовый пианист, один из виднейших мастеров, работал с Колтрейном и самостоятельно. Пятикратный лауреат ГрэммиМайк Лонго (Майкл Джозеф Лонго, 19.3.1937 – 22.3.2020) – американский джазовый пианист и композиторМану Дибанго (Эммануэль Джоке Ману Дибанго, 12.12.1933 – 24.3.2020) – камерунский саксофонист и вибрафонист, сочетал джаз, фанк и народную музыку.Кшиштоф Пендерецкий (Кшиштоф Эугениуш Пендерецкий, 23.11.1933 – 29.03.2020) – выдающийся польский композитор в сфере академической музыкиУоллес Роуни (25.5.1960 – 31.3.2020) – известный американский джазовый трубач и композиторЭллис Марсалис-мл (Эллис Луис Марсалис-мл, 14.11.1934 – 1.4.2020) – американский джазовый пианист и педагог из Нового Орлеана, отец музыкантов «семьи Марсалис»Баки Пиццарелли (Джон Пол Баки Пиццарелли, 9.1.1926 – 1.4.2020) – известный американский джазовый гитарист традиционного стиляБиг Джордж Брок (Джордж Брок, 16.5.1932 – 10.4.2020) – американский блюзмен-гармошечник стиля ДельтыЛю Дехай (13.8.1937 – 11.4.2020) – выдающийся китайский исполнитель на традиционном инструменте пипаРио Кавасаки (25.2.1947 – 13.4.2020) – японский гитарист стиля фьюжнМораэш Морейра (Антонио Карлуш Морейра Пиреш, 5.7.1947 - 13.4.2020) - бразильский гитарист и певецХенри Граймс (3.11.1935 – 15.4.2020) – американский джазовый басист, исполнял фри-джазЛи Кониц (Леон Кониц, 13.10.1927 – 15.4.2020) – американский саксофонист, выдающийся мастер кул-джазаБиг Эл Карсон (Элтон Биг Эл Карсон, 2.10.1953 – 28.4.2020) – американский блюзоый и джазовый вокалист из Нового ОрлеанаРичи Коул (29.2.1948 – 2.5.2020) – американский джазовый саксофонист, композитор и аранжировщикБрайан Хоуи (Брайан Энтони Хоуи, 22.7.1953 – 6.5.2020) – английский рок-певец, работал с Bad Company и Тедом НюджентомЛиттл Ричард (Ричард Уэйн Пенниман, 5.12.1932 – 9.5.2020) – американский певец, легендарный король рок-н-роллаЛаки Питерсон (Джадж Кенетт Питерсон, 13.12.1964 – 17.5.2020) – известный американский певец и вокалист, исполнявший современный блюзДжимми Кобб (Уилбур Джеймс Кобб, 20.1.1929 – 24.5.2020) – американский джазовый барабанщик, работал с Майлсом ДэвисомЖак Деметр (Дмитрий Вышнеградский, 16.2.1924 – 24.6.2020) – французский историк блюзовой музыки, один из первых квропейских специалистов в этой сфере.Питер Грин (Питер Аллен Гринбаум, 29.10.1946 – 25.7.2020) – видный британский блюз-рок-гитарист и певец, один из основателей Fleetwood MacЭва Демарчик (Эва Мария Демарчик,16.1.1941 – 14.8.2020) – польская фолк-певицаГэри Пикок (12.5.1935 – 4.9.2020) – американский джазовый басист, близкий к фри-джазуХэролд Мэйберн (20.3.1936 – 17.9.2020) – американский джазовый пианистАйра Салливан (1.5.1831 – 21.9.2020) – американский джазовый трубачЭдди Ван Хален (26.1.1955 – 6.10.2020) – американский рок-гитарист голландского происхождения, основатель одноименной группыТошинори Кондо (15.12.1948 – 17.10.2020) – японский джазовый авангардный трубачСпенсер Дэвис (Спенсер Дэвид Нельсон Дэвис, 17.7.1939 – 19.10.2020) – британский певец и гитарист, основатель Spencer Davies GroupДжозеф Моджо Морганфилд (14.4.1954 – 11.12.2020) – американский блюзовый певец, младший сын Мадди УотерсаДжефф Клейтон (16.2.1955 – 17.12.2020) – американский джазовый саксофонист и флейтист



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