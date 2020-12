JazzWeek: на финише 2020-го

Ноябрьские тенденции чарта, отражающего предпочтения американских любителей джаза, слушающих его по радио, подтвердились. По данным на 21 декабря ракета под названием Yellowjackets взлетела на первое место (уже вторую неделю подряд). Прежние лидеры Artemis сейчас третьи. В принципе к концу года американцы оказались не склонны резко менять свои предпочтения: в большинстве своем в «горячей десятке» остались те же имена, что и в ноябре. Можно отметить разве что появление в топ-10 исторической записи квартета Дэйва Брубека – всеобщего любимца многих поколений американцев. А вот самый успешный лейбл декабря – это Mack Avenuе: сразу три позиции в первой десятке, включая первое место от Yellowjackets. Выглядит список топ-10 следующим образом:Yellowjackets Jackets XL (Mack Avenuе)Javon Jackson Deja Vu (Solid Jackson)Artemis Artemis (Blue Note)Peter Bernstein What Comes Next (Smoke Sessions)Eric Reed(Smoke Sessions)Gregory Porter All Rise (Blue Note)Dave Brubeck Quartet(Brubeck Editions)Warren Wolf(Mack Avenuе)Christian McBride Big Band For Jimmy, Wes and Oliver (Mack Avenue)Joe Farnsworth Time To Swing (Smoke Sessions)