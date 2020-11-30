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Европейская музыкальная индустрия против второй волны

30.11.2020


Европейская музыкальная индустрия против второй волны
3 декабря, в четверг, пройдет онлайн-встреча представителей Клубных комиссии Вены и Берлина и Комитета музыкальной индустрии Свердловской области. Спикеры расскажут о действиях, предпринимаемых государствами для поддержки музыкальной индустрии во время коронавируса, и о своих инициативах по поддержанию музыкальной сферы.

Участники диалога:
  • Луц Лейксенринг - Vibelab, Berlin Clubcommission, Creative Footprint, United We Stream (Берлин, Германия);
  • Мартина Бруннер - Венская клубная комиссия (Вена, Австрия);
  • Наталия Шмелькова - Ural Music Night, Комитет музыкальной индустрии Свердловской области, New/Open, Ural Music Camp (Екатеринбург, Россия);
  • Модератором беседы выступит Полина Кузавлёва (Universal University, ART-WERK).


3 декабря, 19.00 (московское время).

Open-talk пройдет онлайн на английском языке с синхронным переводом.

Необходима предварительная регистрация по ссылке:https://pclad.timepad.ru/event/1493816/
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