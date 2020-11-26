Открытие "JAZZ катка" в саду Эрмитаж

Настала пора достать с антресоли свои любимые коньки. В эту пятницу, 27 ноября в атмосферном пространстве Сада «Эрмитаж» откроет свои двери самый уютный «JAZZ каток» Москвы площадью 900 кв. м. с искусственным льдом. Особенную ауру бесспорно создаст душевная музыка Радио JAZZ 89.1 FM и романтическая вечерняя иллюминация сада.



Начала работы романтичного ледового катка ждут не только взрослые, но и дети. Еще бы, ведь

катание на коньках - прекрасное развлечение для всей семьи.

Стоимость проката коньков - 200 руб./час, каждый последующий 100 руб./час. В прокате можно взять коньки от 25 до 47 размера. На территории ледового катка расположилось кафе в

отапливаемом павильоне площадью 100 кв.м, где можно перекусить горячими закусками.



Важно!

Площадка оборудована обогреваемыми туалетами.

В связи с эпидемиологической ситуацией каток будет работать по особым правилам. Мы просим вас с пониманием отнестись к действующим ограничениям. Все они предприняты для того, чтобы сделать ваше пребывание на катке максимально безопасным.



Покупайте билеты на каток онлайн. Традиционные билетные кассы в этом зимнем сезоне на

катке работать не будут. Купить билет можно по ссылке, размещенной на сайте сада, а также на информационных табличках с QR-кодами при входе на каток.

Приходите на каток в соответствии с выбранным сеансом:

1 сеанс – с 10:00 до 12:00;

2 сеанс – с 13:00 до 15:00;

3 сеанс – с 17:00 до 20:00;

4 сеанс – с 21:00 до 23:00.



Соблюдайте масочный режим в помещениях катка. В прокатах, раздевалках необходимо

использовать средства индивидуальной защиты. Также при входе на каток будут измерять

температуру. При повышенной температуре посетитель не будет допущен на лёд.

Приходите на сеанс катания заранее. Для катка и павильона проката рассчитано максимальное

допустимое количество посетителей, не более 40 человек, которые могут находиться там

единовременно. Просим вас приходить незадолго до начала сеанса, чтобы успеть переодеться

перед выходом на лед и не создавать очередей.