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Открытие "JAZZ катка" в саду Эрмитаж

26.11.2020


Открытие JAZZ катка в саду Эрмитаж
Настала пора достать с антресоли свои любимые коньки. В эту пятницу, 27 ноября в атмосферном пространстве Сада «Эрмитаж» откроет свои двери самый уютный «JAZZ каток» Москвы площадью 900 кв. м. с искусственным льдом. Особенную ауру бесспорно создаст душевная музыка Радио JAZZ 89.1 FM и романтическая вечерняя иллюминация сада.

Начала работы романтичного ледового катка ждут не только взрослые, но и дети. Еще бы, ведь
катание на коньках - прекрасное развлечение для всей семьи.
Стоимость проката коньков - 200 руб./час, каждый последующий 100 руб./час. В прокате можно взять коньки от 25 до 47 размера. На территории ледового катка расположилось кафе в
отапливаемом павильоне площадью 100 кв.м, где можно перекусить горячими закусками.

Важно!
Площадка оборудована обогреваемыми туалетами.
В связи с эпидемиологической ситуацией каток будет работать по особым правилам. Мы просим вас с пониманием отнестись к действующим ограничениям. Все они предприняты для того, чтобы сделать ваше пребывание на катке максимально безопасным.

Покупайте билеты на каток онлайн. Традиционные билетные кассы в этом зимнем сезоне на
катке работать не будут. Купить билет можно по ссылке, размещенной на сайте сада, а также на информационных табличках с QR-кодами при входе на каток.
Приходите на каток в соответствии с выбранным сеансом:
1 сеанс – с 10:00 до 12:00;
2 сеанс – с 13:00 до 15:00;
3 сеанс – с 17:00 до 20:00;
4 сеанс – с 21:00 до 23:00.

Соблюдайте масочный режим в помещениях катка. В прокатах, раздевалках необходимо
использовать средства индивидуальной защиты. Также при входе на каток будут измерять
температуру. При повышенной температуре посетитель не будет допущен на лёд.
Приходите на сеанс катания заранее. Для катка и павильона проката рассчитано максимальное
допустимое количество посетителей, не более 40 человек, которые могут находиться там
единовременно. Просим вас приходить незадолго до начала сеанса, чтобы успеть переодеться
перед выходом на лед и не создавать очередей.


страна
Россия
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