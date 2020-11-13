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Финалисты «Arena Moscow Night. Наш джаз» сыграют с Мариам Мерабовой, Алексеем Кругловым и Николаем Моисеенко

13.11.2020


Финалисты «Arena Moscow Night. Наш джаз» сыграют с Мариам Мерабовой, Алексеем Кругловым и Николаем Моисеенко
Финал музыкального конкурса «Arena Moscow Night. Наш джаз», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится 19 ноября 2020 года.

В рамках проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз» прошло пять отборочных туров. В каждом из них за право выхода в полуфинал боролись три коллектива – один из них, а иногда и сразу два становились победителями. Финалисты проекта были определены по результатам трех полуфинальных концертов «Arena Moscow Night. Наш джаз» – ими стали Квинтет Константина Власенко, группы Shoo, «Арфа & Джаз» и ProJazz.Group.

Оценивать выступления финалистов будут известные музыканты:
  • Даниил Крамер – джазовый пианист, композитор, продюсер, народный артист России;
  • Мариам Мерабова – певица, автор песен, телеведущая, финалистка шоу «Голос» и «Три аккорда»;
  • Сергей Манукян – джазовый певец, пианист, основатель Фонда развития джазового искусства;
  • Александр Клевицкий – композитор, дирижер, заслуженный деятель искусств России, генеральный директор Российского музыкального союза;
  • Алексей Круглов – саксофонист, композитор, режиссер, создатель проекта «Круглый бэнд»;
  • Николай Моисеенко – саксофонист, лидер Nikolay Moiseenko Project.


В финале «Arena Moscow Night. Наш джаз» джазовый вокалист Константин Власенко исполнит композицию «If We Never Meet Again» из репертуара Луи Армстронга, а также композицию «Take A Five» Пола Дезмонда. В последнем номере к артисту присоединится создатель проекта «Круглый бэнд» Алексей Круглов.

Затем на сцену выйдет группа «Арфа & Джаз» композитора и мультиинструменталиста Антона Котикова. Вместе с Алексеем Кругловым коллектив исполнит композицию «Круглого бэнда» «Поэт». Кроме того, группа представит песню «Spring Sun» авторства Антона Котикова.

Группа Shoo сыграет в этот вечер песню «Давай уедем в Гавану», написанную Константином и Александрой Мещеряковыми, а в дуэте со специальным гостем концерта, лидером Nikolay Moiseenko Project Николаем Моисеенко коллектив исполнит песню «Tomorrow» («A Better You, Better Me») 27-кратного лауреата «Грэмми» Куинси Джонса.

ProJazz.Group Тони Карапетяна представит в финале «Arena Moscow Night. Наш джаз» авторскую композицию «5x5». Затем коллектив объединится со специальным гостем и членом жюри Мариам Мерабовой и исполнит армянскую народную колыбельную «Рури рури».

За ходом конкурса можно будет следить онлайн на сайте Arena Moscow Night, на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на страницах в Facebook и «ВКонтакте» информационного агентства «Музыкальный Клондайк», где организованы прямые трансляции концертов Arena Moscow Night.

НФПП открыл проект Arena Moscow Night в марте 2018 года. В прошлых сезонах в конкурсной программе принимали участие молодые, но уже профессиональные артисты оперы, солисты музыкальных театров из разных городов. В этом сезоне в центре внимания проекта Arena Moscow Night джаз – музыка с вековой историей, не теряющая своей актуальности.

Партнерами проекта выступают портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники», кинокомпания «Русское кино», информационное агентство «Музыкальный Клондайк», информационное агентство InterMedia, портал «Культуромания», кафе «Март», зал для торжеств «Пантеон» в «Царицыно», Российский музыкальный союз, Музыкальное издательство «Рэй Рекордс», газета «Культура», банк «Новый век».

Онлайн-трансляция финала конкурса «Arena Moscow Night. Наш джаз» начнется 19 ноября в 20.00.

Официальный сайт проекта: arenamoscownight.ru.

Страницапроектав Instagram: instagram.com/arena_jazz/.

Официальный сайт НФПП: cfund.ru.

Пресс-служба НФПП: .


страна
Россия
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