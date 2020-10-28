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JazzWeek: «Артемида» рвется к вершине

28.10.2020


JazzWeek: «Артемида» рвется к вершине Анализируя октябрьские изменения в чарте JazzWeek (данные на 26 октября), мне хотелось бы обратить внимание наших читателей не на первое место – популярность одного из лучших вокалистов мира Грегори Портера сомнений не вызывает, а на второе. На второе место к концу октября поднялась Artemis. Это женская джазовая супергруппа, возглавляемая Рени Роснес, а выступают в ней такие супер-звезды, как Анат Коэн, Ингрид Дженсен и Сесиль МакЛорин Сальвант. Одноименный дебютный альбом коллектива явно пришелся по душе американским джазфэнам, слушающим музыку по радио – именно их вкусы отслеживает JazzWeek.

Лидером среди лейблов в октябре следует безоговорочно признать самый известный джазовый лейбл Америки (да и всего мира) Blue Note: сразу три позиции в топ-10, в том числе два первых места – блестящий успех! А вот так выглядит «горячая десятка» прямо сейчас:

Gregory Porter All Rise(Blue Note)

Artemis Artemis (Blue Note)

Christian McBride Big Band For Jimmy, Wes and Oliver (Mack Avenue)

Conrad Herwig The Latin Side of Horace Silver (Savant)

Harold Lopez-Nussa Te Lo Dije(Mack Avenue)

Kenny Washington What's The Hurry (Lower 9th)

Eddie Henderson Shuffle and Deal(Smoke Sessions)

Joe Farnsworth Time To Swing(Smoke Sessions)

Nuhya Garcia Source (Concord Jazz)

Art Blakey & The Jazz Messengers Just Coolin'(Blue Note)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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