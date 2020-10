JazzWeek: «Артемида» рвется к вершине

Анализируя октябрьские изменения в чарте JazzWeek (данные на 26 октября), мне хотелось бы обратить внимание наших читателей не на первое место – популярность одного из лучших вокалистов мира Грегори Портера сомнений не вызывает, а на второе. На второе место к концу октября поднялась Artemis. Это женская джазовая супергруппа, возглавляемая Рени Роснес, а выступают в ней такие супер-звезды, как Анат Коэн, Ингрид Дженсен и Сесиль МакЛорин Сальвант. Одноименный дебютный альбом коллектива явно пришелся по душе американским джазфэнам, слушающим музыку по радио – именно их вкусы отслеживает JazzWeek.Лидером среди лейблов в октябре следует безоговорочно признать самый известный джазовый лейбл Америки (да и всего мира) Blue Note: сразу три позиции в топ-10, в том числе два первых места – блестящий успех! А вот так выглядит «горячая десятка» прямо сейчас:Gregory Porter All Rise (Blue Note)Artemis(Blue Note)Christian McBride Big Band For Jimmy, Wes and Oliver (Mack Avenue)Conrad Herwig(Savant)Harold Lopez-Nussa(Mack Avenue)Kenny Washington What's The Hurry (Lower 9Eddie Henderson Shuffle and Deal (Smoke Sessions)Joe Farnsworth(Smoke Sessions)Nuhya Garcia(Concord Jazz)Art Blakey & The Jazz Messengers Just Coolin' (Blue Note)