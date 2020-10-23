«Arena Moscow Night. Наш джаз» отметит юбилей оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина
23.10.2020
Третий полуфинал проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится 29 октября 2020 года. Этот вечер будет посвящен юбилею великой «джазовой оперы» Джорджа Гершвина «Порги и Бесс», премьера которой состоялась на Бродвее 10 октября 1935 года. С выходом «Порги и Бесс» Гершвин приобрел титул создателя не только ряда симфонических произведений, но и национальной американской оперы.
Идея написать полномасштабную оперу занимала Гершвина долгие годы. После громкого успеха его «Рапсодии в блюзовых тонах» прошло уже 11 лет, но он думал, что певцы Metropolitan Opera никогда не овладеют таким материалом, поскольку настоящая джазовая опера может быть исполнена только афроамериканцами. Ведь, создавая «Порги и Бесс», композитор внедрил в традиционно европейские формы блюзовый строй, глиссандирующие интонации, сложную и богатую полиритмию, «выкрики» негритянских трудовых песен и религиозных «шаутс». Тем не менее многочисленные арии, дуэты и хоры из оперы «Порги и Бесс» стали шлягерами, как, например, колыбельная Клары «Summertime», партитура которой предполагает значительную свободу интерпретации.
Ведущими третьего полуфинала «Arena Moscow Night. Наш джаз» станут актер и музыкант Максим Линников и джазовый обозреватель, теле- и радиоведущий Михаил Митропольский. Оценивать выступления участников будут кинорежиссер, актер, композитор Сергей Бобров, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных (класс профессора Александра Осейчука) и престижного американского джазового колледжа Berklee College of Music Николай Моисеенко, а также советник генерального директора НФПП Вадим Бреев.
За право выхода в финал конкурса «Arena Moscow Night. Наш джаз» будут состязаться три коллектива – это ProJazz.Group, в состав которой входят Энтони Карапетян (клавишные), Юрий Барсуков (контрабас) и Максим Шадрин (ударные); группа Chess Knock («Шахматный удар») в составе: Сергей Балашов (ударные), Дмитрий Рессер (гитара), Виктор Авсарагов (бас, синтезатор), Егор Филатов (саксофон), Яна Блиндер (вокал); Трио Арсения Рыкова, в котором наряду с создателем коллектива играют Николай Ольшанский (контрабас) и Михаил Фотченков (ударные).
В полуфинале проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз» ProJazz.Group сыграет фантазию на мелодию Чарли Чаплина «Smile», написанную великим актером и режиссером для его фильма «Новые времена» в 1936 году, и композицию «Afro Blue» из репертуара кубинского музыканта Монго Сантамарии. Участники Chess Knock исполнят авторскую композицию «The Loud Prayer» («Громкая молитва») и песню «The Thrill Is Gone» из репертуара Би Би Кинга. Трио Арсения Рыкова в своем выступлении представит мелодию «Musical Box» собственного сочинения и импровизацию на тему «My Favorite Things» из мюзикла Ричарда Роджерса «Звуки музыки». Сюрприз таится в последнем задании: полуфиналисты исполнят по одной из трех великих мелодий Джорджа Гершвина из оперы «Порги и Бесс», в том числе и знаменитую колыбельную «Summertime». Но какая именно композиция достанется для импровизации каждому из участников – определит жребий в прямом эфире.
В рамках проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз» прошло пять отборочных туров. В каждом из них за право выхода в полуфинал боролись по три коллектива – один из них, а иногда и сразу два ансамбля становились победителями. Теперь они все соревнуются в полуфинале, который проходит в три этапа. По результатам трех полуфинальных концертов будут определены финалисты «Arena Moscow Night. Наш джаз», которым предстоит бороться за первое, второе и третье места в финале конкурса.
Национальный фонд поддержки правообладателей открыл проект Arena Moscow Night в марте 2018 года. В прошлых сезонах в конкурсной программе принимали участие молодые, но уже профессиональные артисты оперы, солисты музыкальных театров из разных городов. В новом сезоне в центре внимания проекта Arena Moscow Night джаз – музыка с вековой историей, никогда не теряющая своей актуальности.
Партнерами проекта выступают портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники», кинокомпания «Русское кино», информационное агентство «Музыкальный Клондайк», информационное агентство InterMedia, портал «Культуромания», кафе «Март» и зал для торжеств «Пантеон» в «Царицыно».
Онлайн-трансляция третьего полуфинала конкурса «Arena Moscow Night. Наш джаз» состоится 29 октября в 20.00.