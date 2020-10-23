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Российско-немецкий виртуальный фестиваль RAINY XJAZZ DAYS

23.10.2020


Российско-немецкий виртуальный фестиваль RAINY XJAZZ DAYS
В рамках года Германии в России 2020/21 и при поддержке Института Гете два джазовых лейбла, петербургский Rainy Days и XJAZZ Berlin проводят 30 и 31 октября в Санкт-Петербурге и Берлине он-лайн фестиваль RAINY XJAZZ DAYS.

Музыканты обоих лейблов и их друзья будут выступать на сцене Emmauskirche в Берлине и новой сцене Александринского театра в Петербурге. Кроме того, будут представлены интерактивные, кросс – жанровые представления. Этот формат служит примером креативного ответа на непростые условия, в которых оказалось человечество в условиях пандемии. Прямую трансляцию событий фестиваля можно будет наблюдать по YouTube / VK Live / Tricolor TV.

Программа фестиваля выглядит следующим образом:

30 октября:

Берлин

Lucia Cadotsch - Speak Low 2020
Lucia Cadotsch (vocals), Petter Eldh (b), Otis Sandsjö (s)

Санкт-Петербург

Квинтет Макара Новикова (Макар Новиков – бас, Андрей Красильников – сопрано и тенор-саксофоны, Карлос Эчеверрия – труба, Михаил Марышев – клавишные, Саша Машин – ударные)

Квартет Саши Машина (Дмитрий Мосьпан – ренор-саксофон, Макар Новиков – ьас, Михаил Марышев – клавишные, Саша Машин – ударные)

+ интерактивные джэмы между сетами

31 октября:

Берлин:

КID BE KID
Solo: grand piano, vocals, synthesizer, beatbox

Санкт-Петербург

Трио Алины Енгибарян (Алина Енгибарян – вокал,Rhodes, Moog), Карлос Эчеверрия – труба, Фидель Алехандро – ударные)

Квартет Андрея Красильникова (Андрей Красильников – сопрано и тенор-саксофоны, Макар Новиков – бас, Алексей Беккер -Rhodes, Саша Машин – ударные)

+ интерактивные джэмы между сетами

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Россия
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