Российско-немецкий виртуальный фестиваль RAINY XJAZZ DAYS
23.10.2020
В рамках года Германии в России 2020/21 и при поддержке Института Гете два джазовых лейбла, петербургский Rainy Days и XJAZZ Berlin проводят 30 и 31 октября в Санкт-Петербурге и Берлине он-лайн фестиваль RAINY XJAZZ DAYS.
Музыканты обоих лейблов и их друзья будут выступать на сцене Emmauskirche в Берлине и новой сцене Александринского театра в Петербурге. Кроме того, будут представлены интерактивные, кросс – жанровые представления. Этот формат служит примером креативного ответа на непростые условия, в которых оказалось человечество в условиях пандемии. Прямую трансляцию событий фестиваля можно будет наблюдать по YouTube / VK Live / Tricolor TV.