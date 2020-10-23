Российско-немецкий виртуальный фестиваль RAINY XJAZZ DAYS

В рамках года Германии в России 2020/21 и при поддержке Института Гете два джазовых лейбла, петербургский Rainy Days и XJAZZ Berlin проводят 30 и 31 октября в Санкт-Петербурге и Берлине он-лайн фестиваль RAINY XJAZZ DAYS.



Музыканты обоих лейблов и их друзья будут выступать на сцене Emmauskirche в Берлине и новой сцене Александринского театра в Петербурге. Кроме того, будут представлены интерактивные, кросс – жанровые представления. Этот формат служит примером креативного ответа на непростые условия, в которых оказалось человечество в условиях пандемии. Прямую трансляцию событий фестиваля можно будет наблюдать по YouTube / VK Live / Tricolor TV.



Программа фестиваля выглядит следующим образом:



30 октября:



Берлин



Lucia Cadotsch - Speak Low 2020

Lucia Cadotsch (vocals), Petter Eldh (b), Otis Sandsjö (s)



Санкт-Петербург



Квинтет Макара Новикова (Макар Новиков – бас, Андрей Красильников – сопрано и тенор-саксофоны, Карлос Эчеверрия – труба, Михаил Марышев – клавишные, Саша Машин – ударные)



Квартет Саши Машина (Дмитрий Мосьпан – ренор-саксофон, Макар Новиков – ьас, Михаил Марышев – клавишные, Саша Машин – ударные)



+ интерактивные джэмы между сетами



31 октября:



Берлин:



КID BE KID

Solo: grand piano, vocals, synthesizer, beatbox



Санкт-Петербург



Трио Алины Енгибарян (Алина Енгибарян – вокал,Rhodes, Moog), Карлос Эчеверрия – труба, Фидель Алехандро – ударные)



Квартет Андрея Красильникова (Андрей Красильников – сопрано и тенор-саксофоны, Макар Новиков – бас, Алексей Беккер -Rhodes, Саша Машин – ударные)



+ интерактивные джэмы между сетами



Леонид АУСКЕРН