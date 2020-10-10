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Джаз для Америки - 2020

10.10.2020


Джаз для Америки - 2020
Целое созвездие выдающихся американских джазовых исполнителей соберется на открытой сцене винодельни City Winery Hudson Valley 15 октября 2020 года для участия в виртуальном концерте «Джаз для Америки» в поддержку избирательной кампании Джо Байдена в гонке за президентский пост. Это уже пятый концерт подоного типа. Начало серии предвыборных концертов было положено в 2004 году. Большинство американских джазовых музыкантов традиционно поддерживает Демократическую партию. Вот и сейчас список участников впечатляет.

В концерте примут участие басисты Крисчен МакБрайд и Джон Патитуччи, саксофонисты Джо Ловано, Рави Колтрейн, Мигуэль Зенон, Мелисса Айдана, гитарист Джон Скофилд, вокалистка Джазмейя Хорн, ударники Джефф Тайн Уоттс и Эрик Харланд, пианисты Аарон Гольдберг и Фред Херш, арфистка Брэнди Янгер, трубач Шон Джонс. Хозяйкой вечера будет Ди Ди Бриджуотер. Все вырученные от трансляции этого события средства пойдут в фонд с красноречивым названием Biden Victory Fund.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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