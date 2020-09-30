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«Arena Moscow Night. Наш джаз» отмечает 100-летие Чарли Паркера







Саксофонист Чарльз Кристофер Паркер, родившийся 29 августа 1920 года, стал одним из создателей стиля «би-боп» и модерн-джаза. В начале 1942 года Паркер присоединился к группе молодых музыкантов в клубе Minton’s Playhouse. Там вместе с трубачом Диззи Гиллеспи и пианистом Телониусом Монком они начали играть новый джаз, получивший позже название «би-боп».



- Бешеный темп игры предъявлял чрезвычайно высокие требования к технике и опыту музыкантов, которые хотели бы играть в подобном стиле. В самый расцвет свингового джаза, под который плясала не только вся Америка, но и весь мир, появляется новая музыка, под которую невозможно было танцевать. Но весь последующий джаз считает себя наследником того, что подарил миру великий Чарли Паркер, - отмечают музыкальные критики.



За право выхода в финал конкурса «Arena Moscow Night. Наш джаз» будут состязаться три коллектива – это Илья Пашков и его группа Ladno, квартет Ксении Жиронкиной и проект Антона Котикова «Арфа и джаз» (на фото). Музыканты будут исполнять по три произведения, но если две композиции известны заранее, то третья будет выбираться конкурсантами из трех конвертов, которые они разыграют прямо на сцене. В этот раз им предстоит исполнить композиции из обширного наследия Чарли Паркера, но какие именно, они узнают, только раскрыв конверт.



В начале музыкальной битвы конкурсанты сыграют произведения из собственного репертуара. Илья Пашков и группа Ladno исполнят композицию на основе украинской народной песни «Ой у гаю» и импровизацию на тему русской бурлацкой песни «Эй, ухнем!», известную в народе как «Дубинушка». Квартет Ксении Жиронкиной представит фантазию, созданную на мелодию нью-йоркского саксофониста Эндрю Гулда «Destination», а также тему из «Cantaloupe Island» Херби Хэнкока. А проект Антона Котикова «Арфа и джаз» сыграет джазовую фантазию на известное танго Астора Пьяццоллы «Oblivion» и представит авторскую композицию Антона



Оценивать выступления участников второго полуфинала «Arena Moscow Night. Наш джаз» будут народный артист России, джазовый пианист, композитор и продюсер Даниил Крамер, саксофонист, композитор, режиссер, создатель «Круглого бэнда» Алексей Круглов, которому также предстоит в этот вечер выступать вместе с молодыми артистами в качестве специального гостя, и, конечно, ведущая и бессменный член жюри проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз», джазовая певица Анна Бутурлина.



В рамках проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз» прошло пять отборочных туров. В каждом из них за право выхода в полуфинал боролись по три коллектива – один из них, а иногда и сразу два ансамбля становились победителями. Теперь они все соревнуются в полуфинале, который проходит в три этапа. По результатам трех полуфинальных концертов будут определены финалисты «Arena Moscow Night. Наш джаз», которым предстоит бороться за первое, второе и третье места в финале конкурса.



За ходом конкурса можно следить онлайн на сайте Arena Moscow Night, на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на страницах в Facebook и «ВКонтакте» информационного агентства «Музыкальный Клондайк», где организованы прямые трансляции концертов Arena Moscow Night.



Национальный фонд поддержки правообладателей открыл проект Arena Moscow Night в марте 2018 года. В прошлых сезонах в конкурсной программе принимали участие молодые, но уже профессиональные артисты оперы, солисты музыкальных театров из разных городов. В новом сезоне в центре внимания проекта Arena Moscow Night джаз – музыка с вековой историей, никогда не теряющая своей актуальности.



Партнерами проекта выступают портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники», кинокомпания «Русское кино», информационное агентство «Музыкальный Клондайк», информационное агентство InterMedia, портал «Культуромания», кафе «Март» и зал для торжеств «Пантеон» в «Царицыно».



Онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса «Arena Moscow Night. Наш джаз» начнется 1 октября в 20.00.



Официальный сайт проекта:



Страница проекта в Instagram:



Официальный сайт НФПП:



Пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей: Второй полуфинал проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится в зале «Пантеон» музея-усадьбы «Царицыно» 1 октября 2020 года, в день рождения российского джаза. Вечер будет посвящен 100-летнему юбилею со дня рождения Чарли Паркера – человека, которому было суждено перевернуть представления не только о джазе, но и обо всей музыке прошлого века.Саксофонист Чарльз Кристофер Паркер, родившийся 29 августа 1920 года, стал одним из создателей стиля «би-боп» и модерн-джаза. В начале 1942 года Паркер присоединился к группе молодых музыкантов в клубе Minton’s Playhouse. Там вместе с трубачом Диззи Гиллеспи и пианистом Телониусом Монком они начали играть новый джаз, получивший позже название «би-боп».- Бешеный темп игры предъявлял чрезвычайно высокие требования к технике и опыту музыкантов, которые хотели бы играть в подобном стиле. В самый расцвет свингового джаза, под который плясала не только вся Америка, но и весь мир, появляется новая музыка, под которую невозможно было танцевать. Но весь последующий джаз считает себя наследником того, что подарил миру великий Чарли Паркер, - отмечают музыкальные критики.За право выхода в финал конкурса «Arena Moscow Night. Наш джаз» будут состязаться три коллектива – это Илья Пашков и его группа Ladno, квартет Ксении Жиронкиной и проект Антона Котикова «Арфа и джаз»). Музыканты будут исполнять по три произведения, но если две композиции известны заранее, то третья будет выбираться конкурсантами из трех конвертов, которые они разыграют прямо на сцене. В этот раз им предстоит исполнить композиции из обширного наследия Чарли Паркера, но какие именно, они узнают, только раскрыв конверт.В начале музыкальной битвы конкурсанты сыграют произведения из собственного репертуара. Илья Пашков и группа Ladno исполнят композицию на основе украинской народной песни «Ой у гаю» и импровизацию на тему русской бурлацкой песни «Эй, ухнем!», известную в народе как «Дубинушка». Квартет Ксении Жиронкиной представит фантазию, созданную на мелодию нью-йоркского саксофониста Эндрю Гулда «Destination», а также тему из «Cantaloupe Island» Херби Хэнкока. А проект Антона Котикова «Арфа и джаз» сыграет джазовую фантазию на известное танго Астора Пьяццоллы «Oblivion» и представит авторскую композицию Антона Оценивать выступления участников второго полуфинала «Arena Moscow Night. Наш джаз» будут народный артист России, джазовый пианист, композитор и продюсер Даниил Крамер, саксофонист, композитор, режиссер, создатель «Круглого бэнда» Алексей Круглов, которому также предстоит в этот вечер выступать вместе с молодыми артистами в качестве специального гостя, и, конечно, ведущая и бессменный член жюри проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз», джазовая певица Анна Бутурлина.В рамках проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз» прошло пять отборочных туров. В каждом из них за право выхода в полуфинал боролись по три коллектива – один из них, а иногда и сразу два ансамбля становились победителями. Теперь они все соревнуются в полуфинале, который проходит в три этапа. По результатам трех полуфинальных концертов будут определены финалисты «Arena Moscow Night. Наш джаз», которым предстоит бороться за первое, второе и третье места в финале конкурса.За ходом конкурса можно следить онлайн на сайте Arena Moscow Night, на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на страницах в Facebook и «ВКонтакте» информационного агентства «Музыкальный Клондайк», где организованы прямые трансляции концертов Arena Moscow Night.Национальный фонд поддержки правообладателей открыл проект Arena Moscow Night в марте 2018 года. В прошлых сезонах в конкурсной программе принимали участие молодые, но уже профессиональные артисты оперы, солисты музыкальных театров из разных городов. В новом сезоне в центре внимания проекта Arena Moscow Night джаз – музыка с вековой историей, никогда не теряющая своей актуальности.Партнерами проекта выступают портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники», кинокомпания «Русское кино», информационное агентство «Музыкальный Клондайк», информационное агентство InterMedia, портал «Культуромания», кафе «Март» и зал для торжеств «Пантеон» в «Царицыно».Официальный сайт проекта: arenamoscownight.ru Страница проекта в Instagram: instagram.com/arena_jazz/ Официальный сайт НФПП: cfund.ru Пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей:



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