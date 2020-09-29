ПРЕМИЯ РАДИО JAZZ 89.1 FM «ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА». ИТОГИ

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

ПРЕМИЯ РАДИО JAZZ 89.1 FM «ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА». ИТОГИ

29.09.2020


ПРЕМИЯ РАДИО JAZZ 89.1 FM «ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА». ИТОГИ
Голосование за номинантов VI ежегодной премии «Все цвета джаза» завершилось! Две недели слушатели могли выбирать своих любимых исполнителей – тех, чей музыкальный стиль им наиболее близок. В течение недели в эфире Радио JAZZ 89.1 FM были объявлены победители семи номинаций:

«Восходящая звезда» – Ирина Марголина, пианино

«Мероприятие года» – Концерт проекта JAZZPORT в Зарядье Hall

«Фестиваль года» – Chess&Jazz (Москва)

«Площадка года» – Джаз-клуб ЭССЕ

«Релиз года» – Евгений Пономарёв «N.N. Song» (Aerosound / Barabanov.fm)

«Музыкант года» – Пётр Востоков, трубач, музыкальный директор «Большого Джазового Оркестра»

«За вклад в развитие джазовой культуры в России» – Борис Фрумкин, художественный руководитель, дирижёр и пианист джаз оркестра имени Олега Лундстрема

Подведение итогов завершилось большим праздничным концертом, в котором приняли участие и продемонстрировали все возможные оттенки джаза: Леонид Агутин, Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова, электросвинг от Club des Belugas из Германии, Сергей Жилин, расслабленный звук Triangle Sun, группа «Фрукты», электрический заряд от GAYANA, Евгений Пономарёв, этнические ритмы от группы SHOO, Юлия Чичерина и Smut & Smith (в составе: Сергей Головня и Кирилл Кузнецов),

Ведущими концерта стали певица Мариам Мерабова и ведущий НАШЕ Радио Дмитрий Ленский.

История

Награждение впервые состоялось в 2014 году и за 5 лет превратилось в большой джазовый праздник. С момента основания премии «Все цвета джаза» выступили более 70 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей.


стиль
джаз
страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
27.09.2020JazzWeek: краски сентября
23.09.2020Анонсы Академ Джаз Клуба на октябрь
16.09.2020Первый полуфинал Arena Moscow Night. Наш джаз
15.09.2020«Стинг в Джазе» от Никиты Агафонова и Московского Джаз-квартета
08.09.2020Безграничный джаз на границе
04.09.2020Четыре дня джаза в Гюмри
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com