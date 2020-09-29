ПРЕМИЯ РАДИО JAZZ 89.1 FM «ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА». ИТОГИ
29.09.2020
Голосование за номинантов VI ежегодной премии «Все цвета джаза» завершилось! Две недели слушатели могли выбирать своих любимых исполнителей – тех, чей музыкальный стиль им наиболее близок. В течение недели в эфире Радио JAZZ 89.1 FM были объявлены победители семи номинаций:
«Восходящая звезда» – Ирина Марголина, пианино
«Мероприятие года» – Концерт проекта JAZZPORT в Зарядье Hall
«Фестиваль года» – Chess&Jazz (Москва)
«Площадка года» – Джаз-клуб ЭССЕ
«Релиз года» – Евгений Пономарёв «N.N. Song» (Aerosound / Barabanov.fm)
«Музыкант года» – Пётр Востоков, трубач, музыкальный директор «Большого Джазового Оркестра»
«За вклад в развитие джазовой культуры в России» – Борис Фрумкин, художественный руководитель, дирижёр и пианист джаз оркестра имени Олега Лундстрема
Подведение итогов завершилось большим праздничным концертом, в котором приняли участие и продемонстрировали все возможные оттенки джаза: Леонид Агутин, Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова, электросвинг от Club des Belugas из Германии, Сергей Жилин, расслабленный звук Triangle Sun, группа «Фрукты», электрический заряд от GAYANA, Евгений Пономарёв, этнические ритмы от группы SHOO, Юлия Чичерина и Smut & Smith (в составе: Сергей Головня и Кирилл Кузнецов),
Ведущими концерта стали певица Мариам Мерабова и ведущий НАШЕ Радио Дмитрий Ленский.
История
Награждение впервые состоялось в 2014 году и за 5 лет превратилось в большой джазовый праздник. С момента основания премии «Все цвета джаза» выступили более 70 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей.