JazzWeek: краски сентября

Они очень разные, эти краски сентября, если судить по очередной «горячей десятке» чарта JazzWeek, барометра вкусов американских любителей слушать джаз по радио. По данным на 28 сентября уже две недели подряд первое место занимает биг-бэнд известнейшего басиста Крисчена МакБпайда с альбомом – трибьютом. На второе место поднялся со своей новой работой один из лучших певцов в современном джазе Грегори Портер. Видим мы в «топ-10» и другого известного вокалиста из Сан-Франциско Кенни Вашингтона. Его альбомсовсем недавно обозревался на наших электронных страницах. Трибюьт бразильскому мастеру босса-новы от Эдди Дэниэлса с Дэйвом Грузиным и Бобом Джеймсом стоит в «топ-10» на девятом месте, а замыкает десятку тоже латина, но несколько иного рода от Масео Паркера.По два места в десятке имеют такие лейблы, как Smoke Sessions, Blue Note и Mack Avenue. Но в силу того, что МакБрайд записал свой лидирующий альбом именно на Mack Avenue, мы отдаем лидерство именно этому лейблу. В целом же «горячая десятка» сейчас имеет такой вид:Christian McBride Big Band(Mack Avenue)Gregory Porter(Blue Note)Bobby Watson(Smoke Sessions)Eddie Henderson(Smoke Sessions)Black Art Jazz Collective(HighNote)Art Blakey & The Jazz Messengers(Blue Note)Billy Childs(Mack Avenue)Kenny Washington(Lower 9Eddy Daniels with Dave Grusin and Bob James(Resonance)Maceo ParkerThe Funk Garage / Mascot Label Group)