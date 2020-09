на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор

Анонсы Академ Джаз Клуба на октябрь



«Джазовые трансформации» с участием Андрея Макаревича и трио Евгения Борца!



3 октября в 20:30



"Джазовые Трансформации" – программа, в которой люди, с первого взгляда не ассоциированные с джазом, трансформируются в него, и в которой джазовые музыканты – носители школы импровизации, трансформируются в другие музыкальные стили и течения.



В концерте участвуют: Андрей Макаревич (гитара, вокал), Евгений Борец (рояль), Сергей Хутас (контрабас), Давид Ткебучава (ударные), Тимур Некрасов (саксофоны), Ирина Родилес (вокал).



"Началось все с того, что я понял, что единственная музыка, которую я слушаю сегодня без раздражения, – это американская эстрадно-джазовая вокальная музыка 40-х-50-х годов: Дайана Вашингтон, Чет Бейкер, Элла Фицжеральд. Эта музыка полна красивых мелодий, которых в сегодняшнем мире явно недостаток, изумительных аранжировок, оркестров, живого звучания…Все это вдохновило меня… я прекрасно понимаю, что я никакой не джазовый певец, и никогда им не стану, но от соединения живой свинговой игры и того, что делаю, как мне кажется, возникает что-то новое и интересное" - Андрей Макаревич.



В программе: джазовая классика и песни Макаревича разных лет в джазовой аранжировке и импровизациях. Концерт идет одним отделением.



Откройте для себя красоту слова и джаза в проекте Андрея Макаревича «Джазовые Трансформации» на концерте в «Академ Джаз Клубе» 3 октября 2020 года!



Билеты:



Леван Ломидзе & Blues Cousins



8 октября 20:30



Леван Ломидзе – один из самых ярких представителей отечественной блюзовой сцены. Он не просто музыкант и автор песен, он лидер и создатель группы Blues Cousins, мастер, превращающий игру на инструменте в настоящее волшебство. Леван Ломидзе & Blues Cousins считаются одними из первых отечественных артистов, которые были официально признаны в Штатах и дали там более сотни концертов.



Леван был участником знаменитых блюзовых фестивалей. Достижения исполнителя и членов его группы не остались без внимания, как за границей, так и в родной стране. Публика буквально чувствует свое единство с музыкантом, как только он берет в руки гитару.



Недавно Левану Ломидзе присвоили звание лучшего блюз-музыканта года, что в очередной раз подчеркнуло его талант и виртуозную игру, затрагивающую каждую струну души. Музыкант вместе со своей группой продолжает активно работать, развлекая восторженных поклонников во многих городах. Число концертов доходит до 25 в месяц.



Приглашаем Вас окунуться в приятную атмосферу живой музыки Академ Джаз Клуба в самом центре Москвы на Арбате 38.



Вас ждут музыкальные хиты, высокий уровень исполнения и заряд позитива!



Билеты:



Сергей Старостин и Арт-квартет Тима Дорофеева



11 октября в 20:30 в Академ Джаз Клубе



Джазовый квартет из старинного северного Архангельска и знаменитый фольклорист Сергей Старостин знакомы уже много лет. Творческое сотрудничество основано на взаимном интересе друг к другу и на том, с каким вниманием и любовью эти исполнители относятся к народной музыкальной традиции.



Протяжная песня и деревенские наигрыши, величания и частушки, узорчатое многоголосие и импровизационная стихия стали основой самобытного стиля АРТ КВАРТЕТА Тима Дорофеева с самого начала его творческого пути. В арсенале ансамбля выступления с фольклорными хорами, певцами и инструменталистами, поиск точек соприкосновения современного джаза и народной музыки.



Сергей Старостин – неутомимый энтузиаст, посвятивший все свое творчество спасению от забвения исконно русских музыкальных корней. Он и учёный, исследователь-фольклорист, и талантливейший исполнитель, виртуозно играющий на огромном количестве народных музыкальных инструментов, поющий в подлинно народной манере, и тележурналист, автор проекта «Мировая деревня».



Телевизионный конкурс «Квартет 4х4» канала «Россия-Культура» (2018), который принес архангельским джазменам победу и известность, ознаменовался интересной творческой встречей - Сергей Старостин был одним из членов жюри, а в кульминационный момент финальной передачи вышел на сцену и присоединился к АРТ КВАРТЕТУ. Композиция из двух народных песен, «Перепелка» и «Потешка про козу», продемонстрировала, насколько ярким и самобытным может быть взаимопроникновение современного джаза и подлинного фольклора.



Теперь Сергей Старостин и Арт Квартет 11 октября в Академ Джаз Клубе на Старом Арбате представят совместную программу!



Билеты:



На фото - Сергей Старостин



Екатерина Балыкбаева 18 октября в Академ Джаз Клубе



18 октября 2020 года на сцене Академ Джаз Клуба состоится концерт очаровательной Екатерины Балыкбаевой с новой джазовой программой. Всем поклонникам творчества блистательной исполнительницы - не пропустите!



Певица с уникальным голосом, который может быть разным, однако остается узнаваемым. Низкий, бархатистый тембр великолепно звучит и в протяжных меланхоличных партиях, и в быстрых композициях. Катерина поет технично, но при этом вдохновенно, ее исполнение лишено шаблонов и надоевших штампов. Вокал Балыкбаевой пластичен и безупречен.



Катерина родилась в Тирасполе. В детстве несколько лет провела с родителями-музыкантами в Гаване, где навсегда влюбилась в мелодичную и жаркую кубинскую музыку. Профессиональная карьера певицы началась в Кишиневе. После переезда в Ялту талантливая вокалистка была принята на работу в музыкальный салон Виктора Власова «Черное море».



С 2003 года Балыкбаева живет в Москве. Поклонникам джаза она хорошо известна как участница проектов «Прекрасная любовь» (п/р А. Виницкого) и «Курочки мои!..» (вместе с Этери Бериашвили, Мариам Мерабовой и другими известными джазовыми вокалистками).



Катерина пробовала свои силы на шоу «Голос» (пятый сезон), а сейчас является постоянным резидентом известного проекта JazzPort. Артистка выступает на лучших джазовых площадках столицы, создает новые интересные проекты и радует поклонников оригинальными концертными программами.



Вот эта программа будет? Джазовая вокалистка Катерина Балыкбаева представляет свой новый проект Reis do Sol. В репертуаре коллектива — музыка, пронизанная теплом тропического солнца: латиноамериканский джаз и знойная босса-нова. Вместе с Катериной в Reis do Sol работают артисты, хорошо известные московским ценителям джаза: Овер Серрано, Ксения Акимова, Руслан Семенов, Александр Родовский, Артур Газаров.



Билеты:



Олег Грымов (саксофон, джаз) 21 октября в 20:30 в Академ Джаз Клубе



21 октября на сцене Академ Джаз Клуба выступит виртуозный саксофонист и композитор, солист и концертмейстер группы саксофонов Государственного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема.



В юности, как рассказывает музыкант, он увлёкся Чарли Паркером и именно поэтому выбрал своим основным инструментом альт-саксофон, хотя на концертах использует также кларнет, сопрано-саксофон, бас-кларнет и флейту — и не просто использует как тембровую краску, но виртуозно владеет ими.



В 1997 г. Грымов стал лауреатом Всероссийского конкурса молодых джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону, в 2000 окончил Российскую Академию музыки им. Гнесиных (класс Александра Осейчука) и с этого же года стал солистом оркестра Игоря Бутмана. Параллельно собрал группу «Музыка толстых», играл на кларнете традиционный свинг, в проектах Александра Ростоцкого выступал как бас-кларнетист и сопрано-саксофонист. Сотрудничал с Германом Лукьяновым и его «Кадансом». В составе секстета Игоря Бутмана гастролировал в 2005 г. в США, в том числе выступил и на фестивале им. Лайонела Хэмптона, где российским музыкантам рукоплескала трёхтысячная аудитория.



В последние годы Олег Грымов работает в легендарном Оркестре им. Олега Лундстрема, сотрудничает со многими российскими и зарубежными музыкантами в малых составах, преподает.



Ждём всех любителей саксофона и хорошей музыки на концерте Олега Грымова 21 октября в Академ Джаз Клубе!



Билеты:



Леван Ломидзе & Blues Cousins



22 октября 20:30



Леван Ломидзе – один из самых ярких представителей отечественной блюзовой сцены. Он не просто музыкант и автор песен, он лидер и создатель группы Blues Cousins, мастер, превращающий игру на инструменте в настоящее волшебство. Леван Ломидзе & Blues Cousins считаются одними из первых отечественных артистов, которые были официально признаны в Штатах и дали там более сотни концертов.



Леван был участником знаменитых блюзовых фестивалей. Достижения исполнителя и членов его группы не остались без внимания, как за границей, так и в родной стране. Публика буквально чувствует свое единство с музыкантом, как только он берет в руки гитару.



Недавно Левану Ломидзе присвоили звание лучшего блюз-музыканта года, что в очередной раз подчеркнуло его талант и виртуозную игру, затрагивающую каждую струну души. Музыкант вместе со своей группой продолжает активно работать, развлекая восторженных поклонников во многих городах. Число концертов доходит до 25 в месяц.



Приглашаем Вас окунуться в приятную атмосферу живой музыки Академ Джаз Клуба в самом центре Москвы на Арбате 38.



Вас ждут музыкальные хиты, высокий уровень исполнения и заряд позитива!



Билеты:



Денис Мажуков 30 октября в 20:30 в Академ Джаз Клубе



Если вы ищете лекарство от плохого настроения, апатии и недовольства, не спешите торопиться в аптеку – приходите на концерт Дениса Мажукова в Академ Джаз Клуб 30 октября!



Денис Мажуков завоевал доверие публики виртуозным исполнением музыкальных трюков в рок-н-ролле, буги-вуги, ритм-н-блюзе, одновременно сопровождая игру собственным вокалом. Он с одинаковым мастерством владеет игрой на пианино, насыщая ее яркими выражениями собственных эмоций посредством музыки.



Денис Мажуков стал единственным отечественным пианистом, которого начали приглашать на европейские Boogie Woogie фестивали. Он неоднократно выступал в Париже, Брюсселе и других европейских городах. Но главным его достижением стало признание музыкантов, с которых, собственно, начинался настоящий рок-н-ролл.



Денис входил в состав своей группы «Браво» в качестве пианиста-клавишника, участвовал в записи альбома «Московский бит».



30 октября зрители смогут вживую оценить виртуозную игру на пианино, а заряд позитива и драйва позволит каждому из присутствующих вырваться из серости будней.



Билеты:



В джазе только девушки (проект Братьев Бриль) 31 октября в 20:30 в Академ Джаз Клубе



«В джазе только девушки» - это новый проект знаменитых братьев Бриль - саксофонистов Александра и Дмитрия.



Главные героини концерта - блистательные джазовые исполнительницы:



Мариам Мерабова - актриса, участница проектов «Голос» и «Три аккорда»;

Этери Бериашвили - популярная джазовая певица, участница музыкальных групп и фестивалей, а также исполнительница в мюзикле «Mamma Mia»;

Александра Шерлинг - певица, актриса, лауреат премии «Триумф».



31 октября всем любителям джазовой музыки представится уникальный шанс услышать всех певиц на одной сцене, и вживую насладиться их голосами.



Это будет вечер джазовой феерии, в котором от красоты и таланта певиц можно потерять голову! Аккомпанировать девушкам будут сами братья Бриль.

В программе прозвучат известные джазовые композиции со всего мира, это песни, проверенные временем.



Премьера программы состоялась год назад в Доме Музыки с большим успехом, а теперь пройдёт 31 октября на Арбате в Академ Джаз Клубе!



