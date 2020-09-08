Безграничный джаз на границе

Есть в Армении городок Берд. Высоко в горах, в Тавушской области, очень близко от государственной границы с Азербайджаном. Райский природный уголок. Рядом с городом есть и уникальный дендропарк. Так вот, именно на территории этого заповедного места, Армянская ассоциация джаза и решила 13 сентября провести грандиозный джазовый концерт, в ознаменование грядущего YerevanJazz Fest-2020. Концерт начнется в 15:00 и продлится до полуночи. Мероприятие будет обрамлено дегустацией местных сортов вина и гастрономических изысков, которыми славится данная область.



В июле этого года страницы всех информационных агенств пестрели сообщениями о боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном, обстреле города Берда, разрушениях и погибших. Сейчас жизнь там вновь возвращается в нормальное русло и, по словам Президента Армянской ассоциации джаза Камо Мовсесяна, именно поэтому было решено провести этот масштабный джазовый проект, в том самом городке. «Хочется, чтобы об этом городе вновь заговорили в позитивном плане, чтобы оттуда исходили какие-то добрые вибрации, все узнали, что там люди хотят и продолжают жить нормальной повседневной и, в частности, культурной жизнью. И поэтому, слоган нашего мероприятия – «Безграничный джаз на границе», сказал в своем интервью Мовсесян.



В программе Дня джаза задействованы почти все лучшие силы сегодняшнего армянского джаза, представляющие самые разные стили и направления этого жанра – трио Ваагна Айрапетяна, трио Карена Григоряна, квартет Рафаэла Петросяна, New Quintet, Dialog Project, трио Самвела Гаспаряна… Ну, а честь открыть праздник джаза, конечно, же, предоставлен Государственному джаз-оркестру Армении п\у Армена Уснунца.



Армен МАНУКЯН