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Ночь Музыки – время поддержать музыкантов

04.09.2020


Ночь Музыки – время поддержать музыкантов
Ural Music Night 2020 совместно со студией Doubletapp реализовали уникальную концепцию комфортного фестиваля для всех его участников, в том числе музыкантов и экспертов.

Для этого была разработана первая в мире CRM-система (информационная система для автоматизации взаимодействия с контрагентами) для управления музыкальным фестивалем. Это стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Возможности системы позволяют автоматизировать и значительно упростить процесс подготовки и планирования фестиваля с множеством площадок, экспертов, музыкантов и других специалистов.

Музыкальные коллективы получили возможность подать заявку через личный кабинет артиста, указав всю необходимую информацию: данные участников группы, стиль музыки, контакты, промо-фотографии, технический райдер и другую важную информацию. Анкеты артистов проходят многоступенчатую модерацию от команды менеджеров и корректоров фестиваля. Только полные и грамотно оформленные анкеты музыкантов попадают на суд к экспертам площадок. Эксперты с помощью удобного интерфейса легко составляют программу и тайминг мероприятия своей площадки. Для этого они используют фильтр по жанрам, систему учета саунд-чеков и выступлений артистов на других сценах и даже занятость отдельных музыкантов группы в других коллективах.

Вся необходимая информация и материалы для подготовки площадок также загружаются в новую CRM-систему: вместимость, афиши, графики работы охраны и технические райдеры. Всё это упорядочивает и облегчает работу дизайнеров и технического персонала во время подготовки к фестивалю.

Наиболее же важная в сегодняшних условиях функция системы — это персональные электронные кошельки для донатов для каждого коллектива-участника фестиваля. У всех зрителей фестиваля будет возможность отблагодарить понравившихся музыкантов через систему CloudTips: на сайте и в приложении Ural Music Night на странице каждого музыкального коллектива в Ночь Музыки появится кнопка «Donation»(«Пожертвование»). Каждый гость фестиваля сможет внести любую сумму от 49 до 100 000 рублей напрямую на счет музыкантов, привязанный к личному кабинету CRM-системы. Пожертвования абсолютно легальны и соответствуют всем законам РФ. После окончания Ночи музыки система не перестанет действовать, и музыканты смогут пользоваться ей и в любых других своих проектах.

«Для фестиваля самое важное – это поддержка молодых музыкантов, продвижение локальной сцены. Ещё до истории с прекращением массовых мероприятий и концертов, мы задумывались над системой доната артистам, и так получилось, что мы не прогадали. Если шоу талантливое, а музыка качественная, уверена, зрители захотят поддержать коллективы. Они проголосуют рублём за того, кто им нравится больше всего», - комментирует нововведение Наталия Шмелькова, исполнительный директор фестиваля. Доступ на площадки будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте uralmusicnight.ru . На всех площадках будет проверяться температура, и предусмотрены средства индивидуальной защиты в виде масок и санитайзеров. Также будут организованы мобильные прививочные пункты с возможностью добровольной вакцинации от гриппа на основных площадках фестиваля. Не забывайте беречь своё здоровье и здоровье окружающих, надевайте маски. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Григорий КОЛМОГОРОВ


страна
Россия
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