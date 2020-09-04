Четыре дня джаза в Гюмри

Гюмри – второй по величине город Армении, который сильно пострадал во время спитакского землетрясения 1988 года, но был восстановлен и на сегодняшний день является культурной столицей Армении. Несколько лет тому назад, в городе был зарегистрирован продюсерский центр «Manukyan Production», который за годы своего существования организовал и провел большое количество культурных мероприятий, среди которых и ежегодный фестиваль «Hay-At Jazz». В названии заложена игра слов – его можно перевести и как «армянин в джазе» («Hay» – так называют себя армяне), так и «джаз во дворе» (hayat – означает двор). Вторая версия наиболее подходяща под суть дела. Дело в том, что фестиваль этот проходит в живописных двориках домов-музеев известных и любимых в Армении писателей, поэтов, музыкантов, художников – уроженцев Гюмри. Каждый день новый состав играет на новой территории. Дни джаза-2020 пройдут во дворах домов-музеев поэтов Аветика Исаакяна (см.фото -Л.А.)и Ованеса Шираза, сестер-художниц Мариам и Ерануи Асламазян, а также в доме Дзитохцянов, в котором сейчас расположен этнографический музей. Эти концерты под открытым небом, со свободным входом, собирают всегда большое количество поклонников джаза, да и просто любителей музыки.



С 9 по 12 сентября гюмрийцев будут радовать трио Самвела Гаспаряна, «Малхас» джаз-бэнд, трио Ваагна Айрапетяна и квартет Лусине Саргсян и Карена Григоряна. Составы подобраны по жанровому принципу – Самвел Гаспарян – орган трио, «Малхас» - классическое фортепианное трио, Ваагн Айрапетян – представитель аутентичного би-бопа, а вокалистка Лусине Саргсян – традиционная исполнительница стандартов.



Армен МАНУКЯН