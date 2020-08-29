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JazzWeek: джаз на пороге осени

29.08.2020


JazzWeek: джаз на пороге осени По данным JazzWeek на 31 августа 2020 года чарт, оценивающий предпочтения американских радиослушателей-любителей джаза уверенно (уже две недели подряд) возглавляет ветеран бразильского джаза, пианист, композитор и бэнд-лидер Антонио Адольфо, хорошо знакомый нашим читателям по многим своим работам, в том числе и последней, снискавшей столь большой успех BruMa: CelebratingMiltonNascimento. Прежний лидер Дэйв Страйкер удержался в списке «топ-10», но существенно опустился вниз. А в целом «горячая десятка» обновилась радикально. Из «властителей умов» июля в ней остались только вышеупомянутые Адольфо и Страйкер, да еще Крисчен Сэндс. Что ж, меняется время года, меняются и предпочтения слушателей – я бы оценил эту метаморфозу так. А вот среди лейблов нет ни одного, кто получил хотя бы лва места в «десятке». Так что и в этом плане победителем можно считать возглавляемый Адольфо лейбл AAM Music. Вот так выглядит список десяти лучших сейчас:

Antonio Adolfo BruMa: Celebrating Milton Nascimento (AAM Music)

Maceo Parker Soul Food - Cooking With Maceo (The Funk Garage / Mascot Label Group

Bobby Watson Keepin' It Real (Smoke Sessions)

Jeff Hamilton Trio Catch Me If You Can (Capri)

Black Art Jazz Collective Ascension (HighNote)

Ray Mantilla Rebirth (Savant)

Art Blakey & The Jazz Messengers Just Coolin' (Blue Note)

Dave Stryker with Bob Mintzer and the WDR Big Band Blue Soul (Strikezone)

Christian Sands Be Water (Mack Avenue)

Various Ella 100 - Live At The Apollo (Concord Jazz)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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