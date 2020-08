Канзас-Сити празднует столетие со дня рождения Чарли Паркера

В этом году джазовый мир отмечает столетие со дня рождения одного из гениев джаза – Чарли «Берда» Паркера. Разумеется, особо торжественно подощли к этой дате на родине саксофониста – в Канзас-Сити. Весь август 2020 года здесь проводятся самые разнообразные мероприятия, как концерты, так и образовательные программы, посвященные Паркеру под общим названием Spotlight: Charlie Parker - увы, с учетом мер безопасности в связи с эпидемией коронавируса.



На разных городских площадках пройдут концерты. 22 августа Крис Барнетт организует Bird Boot Camp для изучающих джаз, где найдется место и теории, и практике. Студенты устроят «саксофонный салют» в честь Паркера. 28 августа Гленн Норт устраивает Spoken Word Tribute to Bird с участием специального гостя, известного поэта Юсефа Комуньякаа. Непосредственно в день рождения музыканта, 29 августа самых стойких приглашают уже в 6-15 утра на «Церемонию рассвета» под звуки африканских барабанов. Позже стартуют специальные экскурсии по городу под названием Early Bird: Charlie Parker Centennial. Любителей кино приглашают на просмотр ленты Bird: Not Out of Nowhere, снятого по книге Чака Хаддикса о молодых годах Паркера. Музей Канзас-Сити при спонсорской помощи ЮНЕСКО организует на своих площадках выступления музыкантов, исполняющих незабываемую музыку Чарли Паркера.



Леонид АУСКЕРН