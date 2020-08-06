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Koktebel Jazz Party и tvzavr составили совместную киноподборку

06.08.2020


Koktebel Jazz Party и tvzavr составили совместную киноподборку
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party-2020 и его информационный партнер интернет-кинотеатр tvzavr представили подборку фильмов для меломанов. Посмотрев ее, любители джаза смогут настроиться на волну главного музыкального события лета в Крыму, которое пройдет в артистическом поселке Коктебель с 21 по 23 августа.

В подборку вошли байопики о звездах жанра, а также ленты, рассказывающие об истории джаза и других течений, которые выросли из него или повлияли на его становление. Среди них картина «В погоне за Майлзом / Убить трубача» о Майлзе Дэвисе, мини-сериал о легенде советского джаза «Утесов. Песня длиною в жизнь» и многие другие фильмы, способные заинтересовать даже самых взыскательных знатоков. Посмотреть их можно бесплатно или по льготной подписке: https://www.tvzavr.ru/collections/koktebel-jazz-party-predstavlyaet-podborka-filmov-dlya-tekh-kto-lyubit-dzhaz/.

В числе российских участников Koktebel Jazz Party-2020 – Большой джазовый оркестр под управлением трубача Петра Востокова, ансамбль Бразильского джаза Esh, звездный ансамбль Якова Окуня, трио Народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина, Хибла Герзмава и Мариам Мерабова. Программа также включит выступления Bril Family – патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, биг-бэнд Сергея Головни, Народного артиста России Игоря Скляра вместе с группой Jazz Classic Community, Анастасии Лютовой и ее состава "Лютый бенд" и многих других.

В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет даже во времена карантинных ограничений, звезды мирового джаза примут участие в программе "Джаз со скоростью света", которая пройдет в формате телемоста. tvzavr– один из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса порядка 55 тыс. единиц контента – мировые блокбастеры, новинки кинопроката, детские фильмы, а также фильмы-победители и участники мировых кинофестивалей. Продуманная система поиска позволяет пользователям подобрать в нем картины по рейтингу, стране производства, отзывам и описаниям.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин. Koktebel Jazz Party – это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио JAZZ 89.1 FM, интернет-кинотеатр tvzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru (https://www.timeout.ru/) и радио Sputnik.
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