Умер Питер Грин

25 июля в Лондоне умер во сне 73-летний блюз-роковый гитарист Питер Грин, основатель группы Fleetwood Mac. Его настоящее имя звучит, как Питер Аллен Гринбаум (Peter Allen Greenbaum). Лондон – его родной город, здесь он появился на свет 29 октября 1946 года. Грин принадлежит к славному поколению британских блюз-рокеров. Начинал он в группе Peter B's Looners, играя на бас-гитаре. Там состоялось его знакомство с барабанщиком Миком Флитвудом.



В 1966 году Джлн Мэйолл после ухода Эрика Клэптона пригласил Грина в состав своих BluesBreakers. С мэйолоом он играл год и принял участие в записи одного из альбомов группы. Но уже в 1967 году Питер Грин, басист Джон МакВи (также ушедший от Мэйолла) и Мик Флитвуд, пригласив также Джереми Спенсера, создали главную группу своей жизни - Fleetwood Mac (первоначально Piter Green’s Fleetwood Mac). Дебютный альбом группы вышел в 1968 году, а всего с Грином группа записала три весьма удачные пластинки.



В 1970 году из-за проблем с наркотиками Питер Грин покинул коллектив и выпустил свой сольный альбом (всего их у Грина семь). В 90-е годы Грин выступал с собственной группой Peter Green Splinter Group. В 1998 году он был включен в Зал Славы рок-н-ролла..



На фото: Питер Грин образца 1969 года



Леонид АУСКЕРН