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Пятый, заключительный отборочный тур «Arena Moscow Night. Наш джаз»

24.07.2020


Пятый, заключительный отборочный тур «Arena Moscow Night. Наш джаз»
Онлайн-трансляция пятого отборочного этапа проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится 28 июля 2020 года. В связи с мерами, принятыми из-за эпидемии коронавируса, трансляция будет вестись из студии. Оценивать выступления конкурсантов будет компетентное жюри, в которое войдут композитор Павел Карманов, журналист, музыкальный критик Йосси Тавор, а также композитор и пианист Валерий Гроховский. Ведущими концерта станут джазовая певица Анна Бутурлина, джазовый обозреватель, радио- и телеведущий Михаил Митропольский и актер Максим Линников.

За право принять участие в полуфинале «Arena Moscow Night. Наш джаз» будут состязаться три джазовых коллектива. Одним из них станет квартет Ксении Жиронкиной, в состав которого кроме нее входят саксофонист Альберт Сабирзянов, барабанщик Денис Силантьев и контрабасист Артём Баскаков. Лидер квартета Ксения Жиронкина – джазовая пианистка, выпускница ГМУЭДИ, студентка РАМ им. Гнесиных, победительница международных конкурсов, участница многих джаз-проектов и международных образовательных программ, обладательница гранта Berklee College Of Music. Ксения сотрудничала с такими корифеями джаза, как Ли Ритенур, Эрик Мариенталь, Джоэл Росс. В рамках отборочного этапа проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз» квартет исполнит композицию «What?» Корнелиуса Клаудио Крюуша и «Maintain!» Фредрика Кронквиста.

Второй участник отборочного концерта – проект «Музыкальный магнит»: Юлия Маликова (труба, флюгельгорн), Николай Протасевич (тенор-саксофон), Татьяна Соколова (фортепиано), Александр Попов (ударные) и Стас Черёмушкин (туба). Музыканты исполнят две авторские композиции Юлии Маликовой – «Тень птицы» и «Огни». Последняя была специально создана для выступления на отборочном этапе конкурса «Arena Moscow Night. Наш джаз».

Еще одним участником концерта станет Илья Пашков со своей группой Ladno. Вместе с Асей Фрейдкиной, Николаем Ольшанским и Никитой Елагиным Илья представит написанные им композиции «Соловей» и «Дороженька». Коллектив Ladno был образован выпускником МКИМ, студентом МГК им. Чайковского Ильёй Пашковым в 2018 году. Первые совместные творческие опыты с вокалисткой Асей Фрейдкиной на стыке джаза, академической композиции и русской народной песни привели к тому, что коллектив начал расти и развиваться. В апреле 2019 года состоялись первые студийные записи. В настоящее время группа активно работает над программой для первого альбома.

За ходом музыкального конкурса можно будет следить онлайн на сайте Arena Moscow Night, на портале«Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на страницах в Facebook и «ВКонтакте» информационного агентства «Музыкальный Клондайк», где организованы прямые трансляции концерта. На сайте проекта также можно ознакомиться с записями уже прошедших выступлений.

Национальный фонд поддержки правообладателей открыл проект Arena Moscow Night в марте 2018 года. В прошлых сезонах в конкурсной программе принимали участие молодые, но уже профессиональные артисты оперы, солисты музыкальных театров из разных городов. В новом сезоне в центре внимания проекта Arena Moscow Night джаз – музыка с вековой историей, никогда не теряющая своей актуальности.

Партнерами проекта выступают портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники», кинокомпания «Русское кино», информационное агентство «Музыкальный Клондайк», информационное агентство InterMedia, портал «Культуромания», студия Игоря Сандлера, кафе «Март».

Онлайн-трансляция конкурса начнется 28 июля в 18.00.

Официальный сайт проекта: arenamoscownight.ru.

Официальный сайт НФПП: cfund.ru.

Пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей: .


страна
Россия
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