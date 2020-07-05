Новый лейбл: Circle 9

Обладатель премии Грэмми, продюсер, композитор, тромбонист и аранжировщик Дуг Биверс (Doug Beavers) объявил в Нью-Йорке, что он основывает новый лейбл под названием Circle 9. Это гибридная компания, поддерживаемый подписчиками независимый лейбл, а также организация, обеспечивающая полный цикл создания музыки, включая миксинг, мастеринг, композицию, аранжировки – словом, все, что необходимо исполнителю любого жанра.



Для этих целей Биверс (на фото) собрал под крылом Circle 9 солидную команду опытных профессионалов, способных оказать поддержку в нынешние беспрецедентные времена. Как говорит он сам, «Мне не терпится начать новую главу в моей профессиональной карьере с помощью Circle 9. Мне не терпится начать работу с этой изумительной командой и не терпится показать миру, что мы умеем».



Реально первые проекты Circle 9 начнут появляться в 2021 году. На апрель запланирован выпуск альбома Биверса Sol, после чего появятся работы лауреата Грэмми вокалиста Карлоса Касканте, легенды музыки сальса Джонни «Дэнди» Родригеса, а также популярного Yellow House Orchestra.



Леонид АУСКЕРН