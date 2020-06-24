Всемирный Джазовый Оркестр Игоря Когана

Игорь Коган, композитор и музыкальный продюсер, создал проект единственного в своем роде Всемирного Джазового Оркестра, объединив семнадцать ведущих джазовых музыкантов со всего мира, каждый из которых играет свою партию из дома, находясь на карантине.



Вместе они исполняют авторскую зажигательную музыкальную композицию под названием «Возрождение», написанную руководителем оркестра Игорем Коганом, и представляют семнадцать стран: США, Россию, Канаду, Бразилию, Великобританию, Южную Африку, Израиль,Италию, Германию, Францию, Испанию, Латвию, Украину, Беларусь, Китай, Японию и Австралию.



«В то время, когда глобальная пандемия коронавируса охватила весь мир, у меня появилась идея создать что-то креативное и позитивное с целью объединить людей в это непростое время и выразить нашу благодарность медицинским работникам и тем, кто находится на переднем крае борьбы с пандемией, а также поддержать тех, кто находится дома на карантине. Мы желаем привнести позитив и надежду людям во всем мире во время этого

беспрецедентного международного кризиса». ~ Игорь Коган, композитор, продюсер, музыкант.



Это выступление является благотворительным мероприятием, все доходы от пожертвований пойдут в фонд организации "FRONTLINE RESPONDERS", которая помогает обеспечить

передовых работников и тех, кто оказывает первичную медицинскую помощь, средствами индивидуальной защиты и необходимым оборудованием для безопасного выполнения их

работы. Непосредственными участниками этого благотворительного движения являются известные общественные деятели, голливудские актёры и продюсеры: Эллен Дедженерес, Арнольд Шварценеггер, Эдвард Нортон, Тимоти Феррисс и многие другие общественные лица.



МУЗЫКАНТЫ:

Игорь Коган – композитор, продюсер, бас (С.Ш.А./Россия/Израиль) • Алекс Хан – саксофон (С.Ш.А.) • Томс Рудзинскис – саксофон (Германия/Латвия) • Эли Бэннет – саксофон (Канада) • Каори Кобаяши - саксофон (Япония) • Джэй Меткалф – саксофон (Франция) • Андрей Зыль -

труба (Россия/Беларусь) • Денис Аду - труба (Украина) • Гэри Эльсбрук - труба (Англия) • Воро Гарсия – труба (Испания) • Терри Хсие – тромбон (Китай) • Сия Макузени – тромбон (Южная Африка) • Джозиель Конрад – тромбон (Бразилия) • Филиппо Виньято (Италия) • Джошуа

Мэйдер – гитара (Австралия) • Гай Минтус - фортепиано (Израиль) • Мэтью Бэйкер - ударные (С.Ш.А.) • Чарли Полард – звукорежиссер (С.Ш.А.) • Джоэль Дуэк – консультант (С.Ш.А.) • Криси Филалитес – консультант (Англия).