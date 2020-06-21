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Международный джазовый конкурс в Бухаресте

21.06.2020


Международный джазовый конкурс в Бухаресте
Объявлены условия 15-го Международного конкурса джазовых исполнителей в Бухаресте, который состоится с 15 по 22 мая 2021 года. Организаторы приглашают к участию ансамбли и вокалистов из всех стран мира (одно условие – они должны быть моложе 40 лет). Ансамбли должны иметь в своем составе до 6 музыкантов.

В ходе первого раунда рассматриваются записи, сделанные в течение последних 12 месяцев. Они должны включать два-три номера в разных стилистиках. 2-й раунд – это полуфиналы, которые пройдут с 15 по 20 мая, и, наконец, финал конкурса и гала-концерт - 21 – 22 мая. Гран-при кокурса составит 1200 евро. Специальные призы для лучшего бэнда и лучшего вокалиста – по 400 евро. Дэдлайн для участия в конкурсе – 10 февраля 2021 года.

Все необходимые детали можно найти здесь:

Info:

Website:

www.jazzcompetition.ro,

www.jmEvents.ro

Facebook: https://www.facebook.com/Bucharest.International.Jazz.Competition

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1445548222303223/


стиль
джаз
страна
Румыния
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