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стильджаз
странаРумыния
Международный джазовый конкурс в Бухаресте
21.06.2020
Объявлены условия 15-го Международного конкурса джазовых исполнителей в Бухаресте, который состоится с 15 по 22 мая 2021 года. Организаторы приглашают к участию ансамбли и вокалистов из всех стран мира (одно условие – они должны быть моложе 40 лет). Ансамбли должны иметь в своем составе до 6 музыкантов.
В ходе первого раунда рассматриваются записи, сделанные в течение последних 12 месяцев. Они должны включать два-три номера в разных стилистиках. 2-й раунд – это полуфиналы, которые пройдут с 15 по 20 мая, и, наконец, финал конкурса и гала-концерт - 21 – 22 мая. Гран-при кокурса составит 1200 евро. Специальные призы для лучшего бэнда и лучшего вокалиста – по 400 евро. Дэдлайн для участия в конкурсе – 10 февраля 2021 года.
Все необходимые детали можно найти здесь:
Info:
Website:
www.jazzcompetition.ro,
www.jmEvents.ro
Facebook: https://www.facebook.com/Bucharest.International.Jazz.Competition
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1445548222303223/
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