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стильджаз
странаРоссия
STAY JAZZY DAY // Музыкальный онлайн-марафон в День города
26.05.2020
На платформе STAY пройдет STAY JAZZY DAY – музыкальный онлайн-марафон в День города Санкт-Петербурга.
В программе онлайн-марафона – концерт от коллективов «Ленинградский Патефон» и The Settlers Project. В студии к ним присоединятся друзья-музыканты: Евгений Федоров (Tequilajazzz, Optimystica Orchestra), Дмитрий Караневский (Пролетарское танго) и Игорь Скляр Jazz Classic Community, Ленинградский Патефон. Знаменитые петербуржцы пришлют свои поздравления и заглянут в студию, чтобы в прямом эфире приветствовать зрителей: Юрий Гальцев, Борис Гребенщиков, Игорь Бутман, Билли Новик и многие другие.
Кроме музыкантов, в марафоне примут участие танцовщики Summertime Swing – одного из популярных в Петербурге клубов джазового танца.
STAY JAZZY DAY: https://www.staystay.ru/sjd
27 мая, 18:30 – 21:00
Стоимость: бесплатно с возможностью оставить donation.
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