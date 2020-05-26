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STAY JAZZY DAY // Музыкальный онлайн-марафон в День города

26.05.2020


STAY JAZZY DAY // Музыкальный онлайн-марафон в День города
На платформе STAY пройдет STAY JAZZY DAY – музыкальный онлайн-марафон в День города Санкт-Петербурга.

В программе онлайн-марафона – концерт от коллективов «Ленинградский Патефон» и The Settlers Project. В студии к ним присоединятся друзья-музыканты: Евгений Федоров (Tequilajazzz, Optimystica Orchestra), Дмитрий Караневский (Пролетарское танго) и Игорь Скляр Jazz Classic Community, Ленинградский Патефон. Знаменитые петербуржцы пришлют свои поздравления и заглянут в студию, чтобы в прямом эфире приветствовать зрителей: Юрий Гальцев, Борис Гребенщиков, Игорь Бутман, Билли Новик и многие другие.

Кроме музыкантов, в марафоне примут участие танцовщики Summertime Swing – одного из популярных в Петербурге клубов джазового танца.

STAY JAZZY DAY: https://www.staystay.ru/sjd

27 мая, 18:30 – 21:00
Стоимость: бесплатно с возможностью оставить donation.


стиль
джаз
страна
Россия
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