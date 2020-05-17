Неиздававшиеся ранее записи Brecker Brothers

Ансамбль Brecker Brothers давно стал легендой музыки фьюжн 70-х и 80-х лет наряду с Mahavishnu Orchestra Джона МакЛафлина, Return To Forever Чика Кориа, Lifetime Тони Уильямса или Weather Report с Завинулом, Шортером и Пасториусом. Саксофонист Майкл и трубач Рэнди создали уникальную духовую секцию, чье звучание стало фирменным знаком Brecker Brothers. К сожалению, Майкл рано покинул этот мир, а вот его брат продолжает успешную карьеру в джазе, не забывая при этом и о славном прошлом.



При непосредственном содействии Рэнди Брекера лейбл Piloo Records выпустил большой двойной альбом с никогда ранее не издававшимися записями Brecker Brothers под названием Live and Unreleased. Записи эти были сделаны сорок лет назад, в 1980 году, когда ансамбль совершал успешный европейский тур. В его рамках Brecker Brothers выступили в известном гамбургском клубе Onkel Pö’s Carnegie Hall. Этот концерт, где вместе с братьями Брекерами играли гитарист Барри Финерти, клавишник Марк Грей, басист Нил Джейсон и ударник Ричи Моралес, был записан, однако, в виде альбома до сих пор не выходил. Приятная новость для поклонников классического фьюжн и особо – для многочисленных ценителей таланта Майкла и Рэнди Брекеров.



Леонид АУСКЕРН