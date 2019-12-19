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Французы NOUVELLE VAGUE отметят 15-летие в МОРЗЕ

19.12.2019


Французы NOUVELLE VAGUE отметят 15-летие в МОРЗЕ
Парижский коллектив под руководством Марка Коллина и Оливье Либо выпустил свой первый альбом в 2004 году, явив миру свою оригинальную концепцию: «нью-вейв» = «волна босса-нова» = Nouvelle Vague(все три названия с разных языков переводятся как «новая волна»). Так они преобразовали «стандарты» панка и нью-вейва в мечтательный стиль бразильского жанра босса-нова 50-60-х годов, с его пышными аранжировками и завораживающим вокалом.

Сейчас, имея за плечами пять студийных альбомов и несколько продолжительных мировых туров, Nouvelle Vague отмечают свой 15-летний юбилей. В честь этого группа едет в большой акустический тур, вдохновлённый атмосферой первых концертов, возвращая группу к истокам: акустическая гитара, немного клавишных и эмбиента и две вокалистки (Мелани Пейн и Фиби Киллдир), исполняющие наиболее знаковые песни группы. Отзывы впечатляют: «сказочно красиво», «будто не из этого мира», «лучшее шоу на свете». Увидеть это чудо и поздравить музыкантов с 15-летием Nouvelle Vague вы сможете 15 февраля 2020 года на сцене клуба-фестиваля МОРЗЕ.

Адрес клуба: Санкт-Петербург, Севкабель Порт, Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40 Б,


стиль
джаз
страна
Россия, Франция
музыкальный стиль
Латинский джаз
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