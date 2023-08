JazzWeek прощается с летом

Последний понедельник августа принес свежий чарт JazzWeek, подтвердивший, что сердца американских радиослушателей джаза по-прежнему – уже шесть недель подряд! – отданы босса-нове от бразильского композитора и пианиста Антониу Адольфо. На второе место по данным на 28 августа поднялся Дон Брайден со своим трибьютом музыке соул и персонально Стиви Уандеру. Появилось в «горячей десятке» и несколько новых имен. Среди лейблов выраженного лидера не оказалось, а потому пальму первенства надо отдать лейблу все того же Антониу Адольфо AAM

Music. Весь список Топ-10 сейчас выглядит так

Antonio Adolfo Bossa 65 Celebrating Carlos Lyra and Roberto Menescal (AAM Music)

Don Braden Earth Wind and Wonder vol 2 (Creative Perspective)

Allan Harris Live at The Blue LLama (Love Productions /Live At Blue Llama)

Noah Haidu Standards (Sunnyside)

Javon Jackson With Peter Bradley (Solid Jackson)

Bobby Sanabria and Multiverse Big Band Vox Humana (Jazzheads)

Benny Benack III Third Time's The Charm (La Reserve / Bandstand Presents)

Orrin Evans The Red Door (Smoke Sessions)

Diego Figueiredo My World (Arbors)

Nanny Assis Rovanio: The Music of Nanny Assis (In & Out)

Леонид АУСКЕРН