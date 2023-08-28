JazzWeek прощается с летом

Последний понедельник августа принес свежий чарт JazzWeek, подтвердивший, что сердца американских радиослушателей джаза по-прежнему – уже шесть недель подряд! – отданы босса-нове от бразильского композитора и пианиста Антониу Адольфо. На второе место по данным на 28 августа поднялся Дон Брайден со своим трибьютом музыке соул и персонально Стиви Уандеру. Появилось в «горячей десятке» и несколько новых имен. Среди лейблов выраженного лидера не оказалось, а потому пальму первенства надо отдать лейблу все того же Антониу Адольфо AAM