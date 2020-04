Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей

В Международный день джаза, объявленный ЮНЕСКО 30 апреля, музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party даст старт благотворительному онлайн-марафону Doctor Jazz Party. Он пройдет в поддержку тех, кто находится в авангарде борьбы с пандемией, – российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.«Доктор Джаз» (Doctor Jazz), композиция 1926 года известного американского джазмена Джозефа «Кинга» Оливера, дала название марафону. Одна из ее строк: «Когда попадаешь в беду, границы стираются» (When I’m in Trouble Bounds are Mixed), - выражает истинный дух джаза, глобальной силы, которая укрепляет взаимопонимание и способствует диалогу и взаимопомощи между людьми. 30 апреля музыканты всего мира докажут, что это - не пустые слова.Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев отметил: «Россия солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом. На нашем фестивале Koktebel Jazz Party всегда звучала и звучит международно конвертируемая музыка. Все, что мы соберем в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжелые времена».Благотворительный онлайн-марафон стартует 30 апреля в 16:00 по Москве и объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство. В марафоне примут участие джазмены России и мира, полный список участников опубликован на сайте koktebel-jazz.ru ( https://www.koktebel-jazz.ru ). К выступлениям музыкантов добавятся и видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах – с переднего края борьбы за жизнь и здоровье людей.Онлайн-марафон включит в том числе программу «Джаз со скоростью света», впервые в мире реализованную на фестивале в Коктебеле в 2006 году и ставшую неотъемлемой частью Koktebel Jazz Party. Основная идея программы - показать, что джаз стирает любые границы, объединяет джазменов в едином виртуальном пространстве для импровизации. В подтверждение этой музыкальной силы организаторы Doctor Jazz Party проведут традиционный джем-сейшн по видеомосту c Санкт-Петербургом. Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети ВКонтакте флагмана медиагруппы ria.ru ( https://ria.ru ) и фестиваля Koktebel Jazz Party ( https://www.koktebel-jazz.ru ), а также на сайте стопкоронавирус.рф ( https://стопкоронавирус.рф ).Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА «Россия сегодня», медиагруппа «Красный квадрат» и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ( https://rdif.ru ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19. Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках, можно перевести при поддержке благотворительного фонда помощи взрослым «Живой» ( https://livefund.ru ), ставшего оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом «ДЖАЗ» и указанием суммы (например, «ДЖАЗ 300») на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт. Все суммы, перечисленные в рамках марафона Doctor Jazz Party, поступят на счет фонда «Живой» для приобретения средств индивидуальной защиты врачей и медицинского персонала в российских регионах.