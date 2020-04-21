Фонд Армстронга спешит на помощь

Карантин в связи с пандемией коронавируса больно ударил по джазовым музыкантам, особенно в Нью-Йорке, одном из главных центров пандемии в США. Многие из музыкантов в связи с закрытием точек их постоянных выступлений в одночасье остались без средств к существованию. В этих условиях Совет директоров Образовательного Фонда имени Луиса Армстронга выделил беспрецедентную помощь в размере 1 миллиона долларов через свой фрнд для чрезвычайных ситуаций для джазовых музыкантов-фрилансеров в Нью-Йорке. Она будет распределена в виде единовременных грантов по 1000 долларов каждый среди тысячи музыкантов, подавших соответствующую заявку. Все заявки внимательно рассматривались специальным комитетом.



Как заявил президент Образовательного Фонда имени Луиса Армстронга Уинтон Марсалис, «Сотни заявок были поданы уже в первые часы. Такой отклик показал, что нужда велика! Мы знаем, что Попс был бы среди первых, кто оказал бы существенную моральную и материальную поддержку нашему сообществу в этих неожиданных и угрожающе меняющихся условиях. Мы счастливы, что можем быстро подключить средства фонда и передать деньги нуждающимся музыкантам немедленно.»



Фонд был основан Луисом и Люсиль Армстронг в 1969 году для поддержки джазовых музыкантов, преподавателей и студентов. Только за последние десять лет организация передала на нужды этих групп связанных с джазом людей более 8 миллионов долларов.



Леонид АУСКЕРН