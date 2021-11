Помощь

Этот альбом – плод объединенных усилий ведущих джазовых лейблов Америки: Blue Note Records, Concord Music Group, Mack Avenue Music Group, Nonesuch Records, the Verve Label Group и Warner Music Group. Для этого альбома предоставлены неизданные записи крупнейших джазовых музыкантов Америки: Джона Батисте, Кенни Гарретта, Херби Хэнкока, Хироми, IRMA and LEO (это дуэт Эсперанцы Сполдинг и Лео Дженовезе), Чарльза Ллойда, Крисчена МакБрайда, Джошуа Рэдмена, Сесиль МакЛорин Сальвант.



Этот альбом называется Relief и все средства от его продажи пойдут в организованный Американским джазовым фондом (Jazz Foundation of America) фонд поддержки музыкантов, пострадавших от COVID-19. Альбом выходит в виде CD, 2LP и цифровом варианте.



Леонид АУСКЕРН