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JazzWeek: апрельское déjà vu

20.04.2020


JazzWeek: апрельское déjà vu Опубликованы свежие данные JazzWeek, барометра вкусов американских радиослушателей – любителей джаза, на 20 апреля. Ощущение полного déjà vu, если говорить о самой верхней ступеньке списка популярнейших джазовых альбомов: на первом месте по-прежнему индонезийский пианист Джои Александер с альбомом Warna – точно также она выглядела и месяц назад, в марте. Ничего удивительного – этот альбом безоговорочно удерживает первое место уже шесть недель подряд: редчайшее достижение! Еще одна особенность этих данных: обычно мы говорим о «горячей десятке», но сегодня в списке – одиннадцать альбомов! Дело в том, что работы Майкла Вольфа и Джона Ди Мартино поделили десятое место на двоих. Забавно, что при этом и у того, и у другого новые работы вышли на лейбле Sunnyside, что выдвинуло эту звукозаписывающую компанию на первое место среди лейблов наряду с маститой HighNote – как-никак, тоже две позиции в списке. А вообще изменений в списке лидеров как никогда мало: только упомянутый Ди Мартино вытеснил из «горячей десятки» Линн Ариаль, да взлетел на второе место Хэролд Мэйберн, остальное – смена мест лидеров марта относительно друг друга. Впрочем, судите сами:

Joey Alexander Warna (Verve)

Harold Mabern Mabern Plays Mabern (Smoke Sessions)

Jeremy Pelt The Art of Intimacy, Vol. 1 (HighNote)

Kenny Barron/ Dave Holland Trio ft. Johnatgan Blake Without Deception (Dare2)

Eric Alexander Eric Alexander with Strings (HighNote)

Lafayette Harris Jr. You Can't Lose with the Blues (Savant)

Jeff Rupert with George Garzone The Ripple (Rupe Media)

Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis The Music of Wayne Shorter (Blue Engine)

Jason Tiemann T-MAN (TMAN)

Michael Wolff Bounce (Sunnyside)

John Di Martino Passion Flower The Music of Billy Strayhorn (Sunnyside)

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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