Баки Пиццарелли (1926 – 2020)

Он дожил до весьма почтенного возраста. Он жил джазом, и джаз помогал ему жить. Но коронавирус оказался сильнее. 1 апреля 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19, скончался американский джазовый гитарист Баки Пиццарелли (John Paul "Bucky" Pizzarelli ). Родился он 9 января 1926 года в Паттерсоне, Нью-Джерси. Баки принадлежал к вымирающему племени музыкантов-самоучек. С юных лет он влюбился в семиструнную гитару и оставался верен этой любви всю жизнь.



Профессиональную карьеру Баки Пиццарелли начал в 17-летнем возрасте и играл до глубокой старости, ему не помешал даже инсульт, перенесенный в 2016 году. Играл он со многими мастерами традиционных джазовых направлений, включая такую звезду, как Бенни Гудмен. Свинг был любимой музыкой Баки. В традиционном джазе нашли себя и его сыновья: также очень известный гитарист Джон Пиццарелли и басист Мартин Пиццарелли. Баки не раз записывался со своими детьми. Дочь Мэри также стала гитаристкой, но предпочла академическую музыку. Дискография Баки чрезвычайно обширна. Он записывался на самых разных лейблах, но особенно часто на Arbors Records.



Леонид АУСКЕРН