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Уоллес Роуни стал жертвой COVID-19

31.03.2020


Уоллес Роуни стал жертвой COVID-19
Коронавирус не делает различий среди своих жертв и не обходит талантливых и знаменитых… Печальная весть пришла из США. Сегодня утром, 31 марта 2020 года, от коронавирусной инфекции скончался, не дожив пару месяцев до 60 лет, выдающийся джазовый трубач Уоллес Роуни.

Уроженец Филадельфии, города, который дал джазу много ярких музыкантов, Роуни родился 25 мая 1960 года. В искусстве игры на трубе его учителями были Кларк Терри, Диззи Гиллеспи и, в первую очередь, Майлс Дэвис, звучание которого он положил в основу собственного стиля, очень рано принесшего ему славу большого мастера. В 1978 и 1980 годах DownBeat называл его лучшим молодым музыкантом года, а в 1989 и 1990 годах – лучшим концертирующим трубачом. Роуни играл с множеством партнеров, включая и выступление со своим кумиром Майлсом Дэвисом и многолетней супругой пианисткой Джери Аллен. Из многочисленных коллабораций выделяется его сотрудничество с Артом Блэки, в Jazz Messengers которого он заменил Теренса Бланчарда.

Первый сольный альбом Verses Уоллес Роуни выпустил в 1987 году, а ставший, как оказалось, последним, 22-м в карьере музыканта, Blue Dawn – Blue Nights – в 2019-м. На нашем сайте есть обзор этой работы Уоллеса. Тогда никто не предполагал, что новых проектов ему уже не суждено создать…

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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