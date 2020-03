On-Line фестиваль звезд джаза из Нью-Йорка

Коронавирусный кризис больно ударил по всей планете. Во многих странах люди заперты в своих домах в вынужденной изоляции. Тяжело приходится музыкантам, которые лишены возможности выступать перед публикой вживую. Но есть еще Сеть! Крупнейшие звезды мирового джаза решили согреть светом своего искусства сердца поклонников музыки во всем мире. С 1 по 7 апреля состоится большой on-line фестиваль Live From Our Living Rooms Music Festival, который музыканты будут транслировать из своих домов. В основном это будут сольные выступления, но не только – будут и малые группы, если музыканты живут под одной крышей.Всего за семь дней будет дано 28 концертов, в том числе два вечерних, один мастеркласс и одно детское шоу. Организаторами фестиваля выступили Сиринтип, Тана Алекса (знакомая нашим читателям по обзору ее последнего альбома) и Оуэн Бродер, а также некоммерческая организация MusicTalks. Любые пожертвования в фонд помощи приветствуются, а подробности можно узнать на сайте фестиваля www.livefromourlivingrooms.com Окончательный список выступающих будет объявлен на следующей неделе, но и список тех, кто уже дал согласие выступить в рамках этого фестиваля впечатляет. Пока в него входят: Чик Кориа, Майкл Майо, Антонио С анчес и Тана Алекса, Ганавиа, Джулиан Лейдж и Маргарет Глэспи, Билл Фризелл, Линда Мэй Хан Ох и Фабио Альмазан, Бекка Стивенс, Сиринтип и Нолан Берд, Джон Патитуччи, Оуэн Бродер и Этан Хельм, Гусси Селестин, Крисчен МакБрайд и Мелисса Уокер, Николь Журайтис, Кейт и Джек Голдбас, Элад Кабилио, Джо Ловано и Джуди Сильвано, Айк Сторм, Брэнди Янгер и Дезрон Дуглас, Дэйв Либмэн, Мэтт и Адам Подд, Адам Роджерс, Тали Рубинстайн, Йотам Зильберстайн и Мерав бен Хорин, Христос и Ирини Рафалидес, Рон Орлавски.