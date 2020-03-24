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«Arena Moscow Night. НАШ ДЖАЗ»: звезды джаза зажгутся в формате онлайн

24.03.2020


«Arena Moscow Night. НАШ ДЖАЗ»: звезды джаза зажгутся в формате онлайн
Все, кто любит джаз, в ближайшее время смогут понаблюдать за тем, как зажигаются новые звезды этого музыкального стиля. Именно такую цель ставит перед собой организатор проекта «Arena Moscow Night. НАШ ДЖАЗ» – Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП). Партнерами проекта выступают портал «Культура.рф», социальная сеть «Одноклассники», кафе «Март» в центре Москвы и кинокомпания «Русское кино».

Arena Moscow Night – уже известный проект, на протяжении предыдущих двух сезонов он был посвящен опере и музыкальному театру. Теперь в центре внимания джаз – музыка, обожаемая одними и недопонятая другими, музыка с вековой историей, никогда не теряющая своей актуальности. Донести до широкого слушателя всю красоту и неповторимость джаза – вот еще одна важная задача организаторов. В 2014 году НФПП успешно провел в Крыму фестиваль «Наш джаз», а одноименное онлайн-шоу станет продолжением этого масштабного проекта.

Конкурс «Arena Moscow Night. НАШ ДЖАЗ» стартует 27 марта. В нем примут участие джазовые коллективы в составе от двух и более музыкантов. Пройдут пять отборочных туров: каждый месяц за право выйти в полуфинал будут бороться по три коллектива. В полуфинале и финале участники выступят вместе с известными джазовыми исполнителями. Итогом проекта станет гала-концерт с участием победителей и джазовых звезд.

За каждым из этапов можно следить онлайн: концерты будут транслироваться на портале «Культура.рф», в сети «Одноклассники» и на сайте проекта Arena Moscow Night.

Состав жюри в разных турах будет меняться, в него войдут известные артисты, писатели, режиссеры, музыкальные продюсеры, политики и блогеры. Имена всех членов жюри первого концерта пока не раскрываются, но уже известно, что одной из тех, кто будет оценивать участников, станет певица, звезда шоу «Голос» и солистка группы Miraif Мариам Мерабова. Ведущие программы – актер театра и кино Максим Линников и одна из самых знаменитых в стране джазовых певиц Анна Бутурлина. Она является первой в истории русской певицей, выступившей на церемонии «Оскар»: Анна озвучила главную героиню в двух частях хита Disney «Холодное сердце», также ее голос звучит и в других популярных мультфильмах.

Победители проекта будут определены в конце года по итогам голосования жюри. Их ожидают денежные призы, а главное – узнаваемость, рост популярности, возможность выступать на крупнейших джазовых площадках и участвовать в международных фестивалях.

Юлия Иванина, заместитель генерального директора Национального фонда поддержки правообладателей, рассказывает: «В течение всего года на сцене будут выступать молодые, яркие профессиональные исполнители, а прямые трансляции концертов будут доступны на нескольких онлайн-площадках для всех желающих. Предыдущие проекты Arena Moscow Night также транслировались онлайн и собирали сотни тысяч зрителей со всего мира. В этом году в связи с последними тревожными событиями формат «виртуального посещения» культурных мероприятий набирает все большую популярность, ну а хорошая музыка в подобные периоды просто необходима для поднятия настроения! Неважно, где вы находитесь, при наличии интернета вы можете абсолютно бесплатно стать зрителями наших концертов и насладиться волшебной музыкой, невероятной атмосферой происходящего на сцене. Приглашаем всех: присоединяйтесь!»

Продюсер проекта Мария Панкратова отмечает: «Мы хотим сделать музыку доступной для всех. Доступной и любимой. Два года назад мы популяризировали оперу, теперь планируем сделать то же самое с джазом. Главный критерий оценки жюри очень простой – выступление должно понравиться, вызвать восторг. Именно в этом смысл популяризации. Ведь мы не делаем джаз для ограниченного числа любителей. Задача – влюбить в джаз всех!»

«Всегда интересно найти кого-то, кто нестандартно мыслит и это воплощает в музыку. Для того, чтобы отыскать таких музыкантов, и нужен этот проект. В сложившейся за последнее время ситуации в мире формат онлайн-трансляций особенно актуален, а проект Arena Moscow Night – прекрасный повод посидеть дома и посмотреть великолепные концерты с участием талантливых музыкантов», – говорит музыкант, музыкальный продюсер проекта Айк Григорян.

Онлайн-трансляция конкурса начнется 27 марта в 20.00. Официальный сайт проекта: arenamoscownight.ru.

Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) создан для оказания материальной, социальной и творческой помощи правообладателям в различных областях культуры и искусства, а также для защиты и обеспечения их законных прав и интересов. Главная задача фонда – сохранять богатое культурное наследие и традиции России, способствовать созданию новых объектов культуры и искусства. Официальный сайт НФПП: cfund.ru.



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