Джаз и коронавирус

Пандемия COVID-19 нанесла сильнейший удар по многим отраслям экономики. Сильнее всего пострадали туристический бизнес и индустрия развлечений, частью которой является джаз. Из-за карантинных мероприятий во многих странах отменяются джазовые фестивали, концертные туры музыкантов, перестают работать джазовые клубы. Каждый выживает в этих условиях, как может, но некоторые еще и думают о том, каким утешением и какой радостью может стать любимая музыка для людей, запертых в четырех стенах.



Нью-йоркский клуб Jazz Forum (не путать с известным польским джазовым журналом) закрыл свои двери для гостей 13 марта. Однако, для поддержки любителей джаза клуб запустил акцию Jazz Forum @ Home: каждый четверг клуб вновь распахивает перед любителями джаза свои двери, но уже виртуальные. В этот день Jazz Forum выкладывает в открытый доступ видеозаписи клубных выступлений известных джазовых музыкантов, архивные фотографии, интервью с артистами и так далее. Администрация приглашает присаоединиться к акции всех желающих, присылать свои видеозаписи и делиться ими с коллегами по увлечению джазом и бразильской музыкой (два основных направления деятельности клуба). Ну, а если кто-то хочет поддержать любимый клуб в трудную минуту, Jazz Forum публикует специальный линк для пожертвований…



Леонид АУСКЕРН