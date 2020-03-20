Джаз и коронавирус

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

Джаз и коронавирус

20.03.2020


Джаз и коронавирус
Пандемия COVID-19 нанесла сильнейший удар по многим отраслям экономики. Сильнее всего пострадали туристический бизнес и индустрия развлечений, частью которой является джаз. Из-за карантинных мероприятий во многих странах отменяются джазовые фестивали, концертные туры музыкантов, перестают работать джазовые клубы. Каждый выживает в этих условиях, как может, но некоторые еще и думают о том, каким утешением и какой радостью может стать любимая музыка для людей, запертых в четырех стенах.

Нью-йоркский клуб Jazz Forum (не путать с известным польским джазовым журналом) закрыл свои двери для гостей 13 марта. Однако, для поддержки любителей джаза клуб запустил акцию Jazz Forum @ Home: каждый четверг клуб вновь распахивает перед любителями джаза свои двери, но уже виртуальные. В этот день Jazz Forum выкладывает в открытый доступ видеозаписи клубных выступлений известных джазовых музыкантов, архивные фотографии, интервью с артистами и так далее. Администрация приглашает присаоединиться к акции всех желающих, присылать свои видеозаписи и делиться ими с коллегами по увлечению джазом и бразильской музыкой (два основных направления деятельности клуба). Ну, а если кто-то хочет поддержать любимый клуб в трудную минуту, Jazz Forum публикует специальный линк для пожертвований…

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
18.03.2020Радио JAZZ 89.1 FM представляет музыкальный экскурс "История нашего джаза"
05.03.2020Классика энерджи - Разрушая стереотипы
11.02.2020«Джазовая метель» в Бельско-Бяла
25.01.2020JazzWeek: лучший джаз января
13.01.2020Первый джазовый концерт в истории Главного ботанического сада России
10.01.2020"Электростанция" Джоби Берджесса в Екатеринбурге
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com