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Радио JAZZ 89.1 FM представляет музыкальный экскурс "История нашего джаза"

18.03.2020


Радио JAZZ 89.1 FM представляет музыкальный экскурс История нашего джаза
22 марта 2020 года исполняется 125 лет со дня рождения советского артиста эстрады, поэта и актера Леонида Осиповича Утесова.

Радио JAZZ 89.1 FM начинает новый проект «золотой» серии «История нашего джаза» с празднования юбилея Леонида Утесова - мэтра российской эстрады, одного из пионеров нашей джазовой музыки, ставшего голосом поколений. Прожив непростую, но одновременно весёлую и красивую музыкальную жизнь он был героем легенд и анекдотов. Самые забавные рассказы, а также самые душевные и порой загадочные истории прозвучат в дебютной программе в эфире Радио JAZZ 89.1 FM.

Программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Дмитрий Хохлов старается уловить настроение и заинтриговать слушателя: «Мы как и обещали будем радовать потрясающей музыкой прошлого и уникальной музыкой настоящего. Джаза так много, что главное - не соблазниться на подделки и выдержать стиль. Нужно быть интересными, и мы постараемся. Возможно, традиционный джаз стали слушать меньше. Появились направления, которые можно отнести к джазовым, и они очень популярны. Так что, не важно где и сколько. Важно что и как».

Леонид Утесов (настоящее имя - Лазарь Вайсбейн) родился 22 марта 1895 года в Одессе. Учился в коммерческом училище Файга, откуда был отчислен за плохую успеваемость и низкую дисциплину. С 1909 года юношей работал в бродячем цирке, учился играть на скрипке. В 1912 году поступил в Кременчугский театр миниатюр, тогда же взял сценический псевдоним «Утесов». В 1917 году организовал в Москве небольшой оркестр, с которым выступал в саду «Эрмитаж». В 1928 году во время поездки в Париж впервые услышал профессиональный джаз, собрал музыкантов и стал готовить джазовую программу. В 1961 году в возрасте 66 лет принял решение уйти со сцены.

Справка:

Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».


стиль
джаз
страна
Россия
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