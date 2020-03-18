Радио JAZZ 89.1 FM представляет музыкальный экскурс "История нашего джаза"
18.03.2020
22 марта 2020 года исполняется 125 лет со дня рождения советского артиста эстрады, поэта и актера Леонида Осиповича Утесова.
Радио JAZZ 89.1 FM начинает новый проект «золотой» серии «История нашего джаза» с празднования юбилея Леонида Утесова - мэтра российской эстрады, одного из пионеров нашей джазовой музыки, ставшего голосом поколений. Прожив непростую, но одновременно весёлую и красивую музыкальную жизнь он был героем легенд и анекдотов. Самые забавные рассказы, а также самые душевные и порой загадочные истории прозвучат в дебютной программе в эфире Радио JAZZ 89.1 FM.
Программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Дмитрий Хохлов старается уловить настроение и заинтриговать слушателя: «Мы как и обещали будем радовать потрясающей музыкой прошлого и уникальной музыкой настоящего. Джаза так много, что главное - не соблазниться на подделки и выдержать стиль. Нужно быть интересными, и мы постараемся. Возможно, традиционный джаз стали слушать меньше. Появились направления, которые можно отнести к джазовым, и они очень популярны. Так что, не важно где и сколько. Важно что и как».
Леонид Утесов (настоящее имя - Лазарь Вайсбейн) родился 22 марта 1895 года в Одессе. Учился в коммерческом училище Файга, откуда был отчислен за плохую успеваемость и низкую дисциплину. С 1909 года юношей работал в бродячем цирке, учился играть на скрипке. В 1912 году поступил в Кременчугский театр миниатюр, тогда же взял сценический псевдоним «Утесов». В 1917 году организовал в Москве небольшой оркестр, с которым выступал в саду «Эрмитаж». В 1928 году во время поездки в Париж впервые услышал профессиональный джаз, собрал музыкантов и стал готовить джазовую программу. В 1961 году в возрасте 66 лет принял решение уйти со сцены.
Справка:
Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс».