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Synthy Sunday, день второй: 8 марта 2020 года

04.03.2020


Synthy Sunday, день второй: 8 марта 2020 года
«Музыканты должны играть на тех инструментах, которые лучше выражают современность, использовать технологию, дающую возможность получить то, что ты хочешь услышать. Электронные инструменты погубят музыку? Погубить музыку может только плохая музыка, а не инструменты, на которых хотят играть музыканты. Просто на них должны играть великие музыканты: уж они-то правильно ими пользуются» — Майлз Дэвис.

В рамках XVII Международного конкурса-фестиваля «Рояль в джазе - 2020» при поддержке образовательного центра Lanote Education в клубе Алексея Козлова пройдет специальный фестиваль новой независимой электронной импровизационной музыки.

Главные действующие лица каждого коллектива — клавишники, которые ищут новое звучание, комбинируя его со знанием традиционной музыкальной эстетики.

8 марта 13:00

Under Influence [Игорь Тен, альт-саксофон; Виктор Потёмкин, тенор-саксофон; Василиса Мороз, вокал; Санжар Турсунов, клавишные; Никита Блинов, гитара; Герман Тигай, бас гитара; Виталий Эпов, ударные]

В основе программы – композиции с дебютного мини-альбома, а также часть материала с ожидаемого второго, полноформатного альбома, выход которого запланирован на осень этого года. Если говорить о жанрах, то, скорее всего, музыку, которую играет Under Influence можно назвать нео-джазом. Сами же ребята избегают вешать на неё какие-либо определения, так как, всегда стремятся не повторять за самими собой и всегда создавать что-то новое, прежде всего, для самих себя.

Beatum [Игорь Тен (саксофон), Дмитрий Чемырев (клавишные), Алексей Полубабкин (гитара), Александр Ахмаев (ударные)]

4 молодых музыканта, начав свой путь с простого эксперимента, соединяя акустическую музыку с электронной, продолжают свое дело расширяя творческие границы и бросая себе новые вызовы. Вдохновляясь каждым прожитым днем они пишут альтернативную инструментальную музыку, продолжая экспериментировать со звуком своих инструментов.

Музыка, главной темой которой, является наша с вами сегодняшняя жизнь в больших городах. Жизнь, где мы утопаем в ежедневных делах, суете и вечно торопимся куда-то, оставляя совсем немного времени на то, чтобы любить. Мы достигаем своих целей, бьемся за свою мечту искренне веря в то, что у нас все получится, оставляя совсем немного времени на то, чтобы сделать паузу и по-настоящему насладиться моментом.

Householder band [Аким Насыров (альт-саксофон, вокодер), Руслан Таиров (клавишные), Иван Рябов (гитара), Азамат Каримов (ударные), Илья Жуков (бас)]

Творческий почерк бэнда сформировался на перепутье, казалось бы, несовместимых стилей. В нем сплавлены элементы этно-музыки разных народов в электронной обработке, современный джаз, фьюжн, металл, поэтому трудно назвать жанр, в котором играет группа, гораздо проще его услышать.


страна
Россия
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